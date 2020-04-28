武漢肺炎》移工恐已群聚感染 新加坡證實：實際感染數更高

新加坡衛生部今（28）日證實，30萬移工宿舍中的實際感染數，恐怕比官方所公布的確診病例數據來的高。圖為新加坡南亞移工接受篩檢。（法新社）

2020-04-28 21:08:13

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）重創全球，新加坡雖然連5天新增確診數未達1000例，但該國衛生部今（28）日證實，30萬移工宿舍中的實際感染數，恐怕比官方所公布的確診病例數據來的高。

據《路透》報導，爆發自中國的武漢肺炎重創全球，新加坡雖連5天傳新增確診數未達1000例，但卻可能是因為延遲檢驗所致。

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新加坡衛生部醫療服務主任麥國健（Kenneth Mak）今（28）日證實，住有約30萬名移工的宿舍在隔離前恐怕已經群聚感染嚴重，實際感染數應比官方公布的確診病例要來的高。

但麥國建也強調，任何病例數據差異最終都會被補齊，因為這些勞工在離開隔離返回工作崗位前，都會接受檢疫；然而他並不願透露這些案例有多少。

據悉，新加坡人口數約585萬，疫情爆發迄今官方已回報近1.5萬例確診、其中14人死亡。新加坡每日篩檢人數也自4月初暴增至8000人，累計每10萬人中就有2100人接受檢測，高於英國的1000人/10萬人，以及美國的1600人/10萬人。

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