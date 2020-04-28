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嘴好饞！紐西蘭放寬封鎖 民眾大排長龍買速食

紐西蘭部分封鎖措施從今天（28日）開始放寬，饞壞的紐西蘭人紛紛跑到速食店外排隊，狂買漢堡和薯條解饞。麥當勞產品示意圖。（美聯社）

紐西蘭部分封鎖措施從今天（28日）開始放寬，饞壞的紐西蘭人紛紛跑到速食店外排隊，狂買漢堡和薯條解饞。麥當勞產品示意圖。（美聯社）

2020-04-28 09:49:18

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭為了對抗武漢肺炎採取一個月的全國封鎖，隨著總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布紐國已贏得抗疫戰爭，部分封鎖措施從今天（28日）開始放寬，饞壞的紐西蘭人紛紛跑到速食店外排隊，狂買漢堡和薯條解饞。

據《路透》報導，奧克蘭和威靈頓的麥當勞門市，從凌晨就有大量車潮湧進，民眾泰佩雷斯（Tai Perez）於凌晨4時抵達奧克蘭那鮮黃色的M字店面，笑稱自己買了4盎司牛肉堡、大麥克、飲料，還剩下2個吉事漢堡吃不完。

阿爾登今天則向紐西蘭國家廣播電台表示，「我們可以充滿信心地說紐西蘭已無社區傳播。現在的重點是保持這種狀態。」

儘管降低了警戒級別，但購物中心、酒吧、理髮店和其他公共購物場所至少還要關閉2週。不過，奧克蘭大學微生物學家威爾斯（Siouxsie Wiles）認為，如果過快地鬆綁封鎖措施，病毒可能會捲土重來。

威爾斯說，「假如我們退縮一分鐘，我們將再次回到嚴重爆發的狀況，而且這種情況在國外已經發生了。」

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