西班牙部分解除兒童上街禁令 恐現人潮聚集隱憂

巴塞隆納街頭，可以見到孩子們再度上街的身影。（美聯社）

2020-04-28 11:34:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情迫使多國政府祭出防疫封鎖手段，但經濟與民生面在長期封鎖下受到衝擊，而鑑於疫情逐步趨緩，不少國家正嘗試循序漸進解除部分限制；長達6週的嚴格封鎖後，西班牙政府於本週一宣布解除部分限制，其中包括部分解除兒童上街活動的禁令。然而實施至今，卻又產生違規行為釀人潮聚集隱憂。

根據《路透》報導，西班牙在疫情爆發後淪為重災區，遂於3月14日進行防疫封鎖，嚴格限制公民的日常活動以遏制疾病傳播。近期，鑑於感染率降低，西國政府現正準備逐步取消防疫限制，其中包括針對兒童的禁令，例如重新開放14歲以下兒童在週日時可以有戶外1小時的活動時間，但需由成人監督並保持社交距離，且活動範圍僅限住家方圓1公里內。

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新規上路後，西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）在記者會上肯定國民的配合，強調多數人「堪稱典範」，但他也強調所有人都必須保持社交距離。

不過有地方單位反應有父母未遵守規定，默許孩子違規，許多影片也拍到各地公共區域有大批人群聚集，對此，西國首都馬德里就有警方部屬的無人機在休閒區巡邏，廣播新規之餘也監視是否有違規行為。

針對新規，加泰隆尼亞內政部長布赫（Miquel Buch）就呼籲應制定更詳細的規範，例如讓不同年齡的兒童在不同時間出門，以此降低人群聚集機率，同時也建議西班牙政府未來應為老年人等其他弱勢群體規劃戶外活動時間。

截至目前，西班牙境內確診病例來到22萬9422例，死亡病例數則有2萬3521例。

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