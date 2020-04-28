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武漢肺炎》美媒：巴西恐成下個疫情中心

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）堅持認為武漢肺炎只是小流感。（路透）

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）堅持認為武漢肺炎只是小流感。（路透）

2020-04-28 20:29:29

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎肆虐全球，不少國家疫情嚴峻，但巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻屢次輕視疫情，堅持認為武漢肺炎只是小流感，引起爭議。對此，有美媒就刊文指出，恐怕巴西正成為下一個疫情中心！

《美聯社》今天（28日）報導指出，南美洲最大的國家巴西近期疫情不斷惡化，里約熱內盧和其他巴西主要城市都有醫務人員跳出來警告當局醫院系統已瀕臨崩潰，不少民眾因為染病死在家中。另外，截至今天下午4點，巴西境內確診人數來到6萬7446例，死亡病例數則有4603例，但因為巴西國內對於武漢病毒的檢測能力不足，有很多尚未出現武漢肺炎嚴重症狀的患者沒有去醫院就診，因此巴西的實際感染人數恐怕比這數據多更多。

儘管國內疫情持續惡化，總統波索納洛始終對疫情的嚴重性表示懷疑，認為武漢肺炎只是流感，只有老年族群需要接受隔離，更強調民眾需要「正常生活」，否則經濟會崩潰。而與其意見分歧的前巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）更因為堅持防疫遭波索納洛革職。

巴西聖保羅大學的病毒學家Paulo Brandão針對巴西的狀況直言：「我們有充分的條件顯示疫情將加劇」。美聯社也在報導中直言，巴西政府不採取嚴格限制措施以延緩疫情擴散，在這樣下去，巴西將成為下一個潛在的疫情中心，更表示有科學家警告，即將進入冬季的巴西，容易使呼吸系統疾病加劇，屆時恐怕感染人數會破百萬。

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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