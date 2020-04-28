武漢肺炎》疫情趨緩 澳洲第一大州重新開放海灘、家庭探訪

邦代海灘重新開放首日，已有衝浪愛好者迫不及待前往逐浪。（歐新社）

2020-04-28 10:24:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情衝擊全球，多國紛紛因應疫情祭出防疫封鎖措施，但長時間封鎖讓民生與經濟受到影響，現多國政府正嘗試緩步解除防疫封鎖。澳洲人口最多的新南威爾士州（New South Wales state）表示，將解除部分封鎖，週五將開放家庭拜訪，同時於今日重新開放了熱門景點「邦代海灘（Bondi Beach）」。

根據《路透》報導，澳洲近半數的病例都集中在新南威爾士州，而鑑於疫情緩解，該州在28日重新開放邦迪海灘及其相鄰的2個海灘。除此之外，自週五開始，該州民眾也可以前往親朋好友的家給予探視，但每次限制最多2名成年人可探訪1戶。

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新南威爾士州州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）在記者會上表示，除了醫療需求、採買和上班等必要行程之外，許多居民都被隔離在家中，基於保障民眾心理健康與降低「社會隔離」等理由，將開放成年人居家探視他人，兒童可隨之一同前往探視，但身體有不適者應切記待在家中。

澳洲為配合防疫，先前祭出嚴格的封鎖限制，如關閉熱門景點、餐廳和酒吧等，經濟面無可避免受到影響；但據《路透》報導，當地感染率已從1個月前的每日新增感染率25%下降至每日1%，疫情狀況有趨緩勢態。數個州政府也已建立武漢肺炎篩檢中心，鼓勵當地居民無論是否有疑似症狀，都可前往篩檢。

澳洲聯邦財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）原定於下個月發布預算，但受到疫情影響，預算將推遲至10月發表，同時預計於5月12日在國會發表武漢肺炎疫情經濟聲明。

這場疫情讓澳洲陷入30年來首度的經濟衰退，澳洲政府已承諾提供3200億澳元（合約新台幣6兆元）進行紓困，約佔GDP的16%，為該國有史以來最大的應急計畫。

截至目前，該國境內確診人數來到6721例，死亡病例數則有83例。

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