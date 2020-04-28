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    黃金週長假後若馬上解封 日專家：恐擴大感染

    日本專家認為，黃金週結束後馬上解封恐怕會擴大感染。（美聯社）

    日本專家認為，黃金週結束後馬上解封恐怕會擴大感染。（美聯社）

    2020-04-28 10:16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕日本國內武漢肺炎疫情持續擴散，日本一年一度的黃金週長假自25日開跑，日本多地知名觀光景點為避免疫情擴散，紛紛呼籲民眾「不要來」，日本政府依照「新冠特措法」所發布的緊急事態宣言將在黃金週長假結束後的5月6日到期，雖然目前日本每日新增確診病例稍微緩和，專家仍認為有必要考慮到中長期作戰，黃金週結束後馬上解封恐怕會擴大感染。

    根據日本《共同社》報導，日本境內累計感染人數最多的東京都在17日時，單日新增確診病例首次突破200例，19日以後則是每日新增100至150例左右，研判可能是緊急事態宣言的避免外出建議開始產生效果。內閣官房指出，以本月7日及26日相比，各都道府縣中心區域的人流略有減少，不過有些熱門景點人流降幅較少，像是橫濱市的中華街僅減少12.6%，靜岡縣的熱海溫泉減少5.9%，以溫泉聞名的大分縣別府站反而還增加3.1%。

    專家認為，日本民眾在長假期間從都會地區往鄉間移動，恐怕會造成感染擴大，即使城市地區疫情越過高峰也不能疏忽，從各地流入的可能性也要考慮。川崎市健康安全研究所所長岡部信彥表示，如果政府在長假後立即解除避免外出要求，恐怕將讓平息的疫情死灰復燃。

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