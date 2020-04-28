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美海軍疫情不斷 「紀德號」神盾驅逐艦確診增至47例

美國海軍「紀德號」神盾驅逐艦截至本週一（27日）上午，海軍已完成全船約45%人員檢測，累計武漢肺炎確診病例增至47人。（法新社）

美國海軍「紀德號」神盾驅逐艦截至本週一（27日）上午，海軍已完成全船約45%人員檢測，累計武漢肺炎確診病例增至47人。（法新社）

2020-04-28 11:25:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍受到新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情侵襲不斷，載有約350名官兵的「紀德號」神盾驅逐艦於上週五（24日）傳出確診後，海軍陸續對全船官兵採檢，截至本週一（27日）上午，海軍已完成全船約45%人員檢測，累計武漢肺炎確診病例增至47人。

綜合外媒報導，根據美國海軍週一（27日）聲明指出，於東太平洋航行的驅逐艦「紀德號」（USS Kidd）確診武漢肺炎人數由上週五（24日）18人新增至47人，其中2人病情嚴重，上岸接受治療，目前海軍已完成全船約45%人員之病毒檢測。

除此之外，美國國防部人員證實，已將「紀德號」上15名確診人員移轉至與兩棲突擊艦「馬金島號」（USS Makin Island），以獲更好醫療照護，而「紀德號」將於近日抵達美國加州聖地牙哥港。據悉，「馬金島號」擁有較高的醫療能力，並於艦上配置呼吸機及額外檢測能力。

「紀德號」為美國海軍伯克級神盾系統驅逐艦，是第2艘在海上爆發武漢肺炎的美國海軍艦艇。第1艘為載有近5000人的美國尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」，目前武漢肺炎確診病例為955例，近20%人員受到感染，大部分已於關島上岸接受隔離。

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