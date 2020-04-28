武漢肺炎》印尼2200人死於武漢肺炎急性症狀 未納官方數據

《路透》針對印尼34省中的16省進行數據調查，結果顯示有2200多人死於武漢肺炎急性症狀，但卻沒有被納入武肺死亡數據中。（美聯社）

2020-04-28 20:50:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情在東南亞持續延燒，印尼今（28日）宣布新增415例確診、8名病患不治；《路透》針對該國34省中的16省進行數據調查，顯示有2200多人死於武漢肺炎的急性症狀，但卻沒有被納入武肺死亡數據中，印尼截至目前官方統計死亡人數為773人。

《路透》報導，印尼是第四人口大國，同時也是世界上武肺病毒檢測率最低的國家，因此很難準確了解該國的實際感染程度；來自16省的最新數據顯示，有2212名患者死於武漢肺炎的急性症狀，印尼衛生部以字母縮寫「PDP」將這群患者分類，並且沒有給出其他臨床解釋。

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數據是由省級機構透過醫院、診所、負責登記喪葬事宜的官員，每日或每週的案例回報統計得出的多項數字，再經由《路透》確認各個網站的數據、和相關官員交談，並比照WHO的報告而得；任職該國武肺工作組的公共衛生專家威庫（Wiku Adisasmito）並不否認《路透》的調查，但他拒絕對「PDP」中有多少武肺患者提出評論。

威庫指出目前印尼有將近2萬個「疑似」武肺感染患者，其中有許多人根本還沒接受測試，因為實驗室人手極度不足，他說，「有些人在樣本分析前就已經死了」，在如此多未檢測的樣本中，檢測人員只能優先檢測還在世的民眾。

截至本月27日，印尼的檢測率為每100萬人進行210次檢測，澳洲的平均測試率高出其100倍，越南則高出其10倍；印尼大學流行病學專家阿里亞萬（Iwan Ariawan）認為，真正的感染率和死亡率必定高於官方數據，因為和人口總數相比，「我們的檢測率實在非常低」。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）曾於上個月表示，為避免民眾恐慌，政府確實有隱瞞一些訊息，但已於上週要求政府官員將各項數據如實以告，並宣布將建立一個包含所有數據的網站，試圖洗刷「資訊不透明」標籤。

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