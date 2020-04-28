武漢肺炎》法國推AI語音助理「AlloCovid」 指引潛在患者就醫

法國昨日啟動AI語音助理「AlloCovid」，透過民眾撥電話講述自身症狀，引導潛在武肺患者尋求最適當的醫療協助。圖為示意圖。（法新社）

2020-04-28 19:56:11

〔即時新聞／綜合報導〕在封鎖措施下，法國的武漢肺炎（COVID-19）疫情有趨緩跡象，該國也在昨（27）日啟動人工智慧（AI）語音助理「AlloCovid」，透過民眾撥電話講述自身症狀，AI語音助理將引導潛在武肺患者尋求最適當的醫療協助。

綜合媒體報導，法國國家健康與醫學研究院（Inserm）、法國國營鐵路公司（SNCF）、巴黎大學共同開發「AlloCovid」語音助理服務，旨在針對撥號者當下的身體狀況和先前曾出現過的症狀進行判斷分析後，引導他們找到合適的專業醫護人員；「AlloCovid」將要求撥號方提供郵遞區號而非姓名，相關訊息會匿名發送給當地的衛生局，並在保存7天後銷毀。

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開發人員說明，鑑於長者比起使用智慧型手機中的APP和手寫表單，反而對電話更加熟悉，因此希望該語音助理能夠在該國預訂解除封鎖的日期5月11日後，幫助政府檢測出新的感染群。

該研發負責教授喬文（Xavier Jouven）指出，「據我們所知，這是第一次將人工智慧用於公共衛生系統」，並補充「AlloCovid」系統與法國政府推動的「StopCovid」位置追蹤APP是分開的。

法國迄今累計16萬5842例武肺確診病例，其中2萬3293人死亡、4萬5513痊癒。

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