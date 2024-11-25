華爾街日報：中國欲透過馬斯克 規避川普抗中政策

華爾街日報報導，中國政府尋求透過在美中政壇都吃得開的全球首富馬斯克（右），來規避川普（左）上台後揚言對中國開鍘的嚴苛政策，但馬斯克本人是否有意願，以及他與川普的友好關係能否維持多久，仍是未知數。（路透檔案照）

2024/11/25 06:26

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報23日報導，中國政府尋求透過在美中政壇都吃得開的現代版紅頂商人、全球首富馬斯克，來規避川普上台後揚言對中國開鍘的嚴苛政策；但問題在於，馬斯克本人是否有意願擔任中間人，以及他與川普的友好關係能否繼續與維持多久。

相較於川普身邊的諸多對中鷹派，特斯拉執行長馬斯克不但在中國投資設廠，還與中共高層關係密切，曾開著他的特斯拉電動車進入中南海，與時任國務院總理李克強會面，還被現任總理李強形容為「老朋友」。與此同時，一度是「川黑」的馬斯克今年出錢出力支持川普回鍋白宮，日前更獲川普欽點執掌新設的政府效率部，對川普的影響力之大，被幕僚戲稱為有如「共同總統」。

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中國復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，鑑於馬斯克在中國投資及其與中國領導階層的關係，確實有人希望馬斯克能在川普第二任期扮演建設性角色。具官方背景的中國「全球化智庫」（CCG）創辦人王輝耀也說，川普有商業本能，也想敲定交易，所以應該會想找像馬斯克之類的企業高層來跟中國打交道。

報導指出，能影響華府又想拓展中國市場的美國企業執行長，尤其是來自華爾街的高層主管，長年來一直在美中之間扮演中間人角色；但如今隨著許多美國銀行與美企不再將中國視為成長市場，馬斯克是所剩不多還能充當中間人的選項。不過，馬斯克本人是否有此意願，以及川普及其內閣成員是否願意讓馬斯克插手對中政策，仍是未知數。畢竟，倘若川普執意如其選前所言，將對中國進口商品徵收高額關稅，找誰來喬都可能是白忙一場。

華爾街日報另一篇報導也說，中國「字節跳動」旗下短影音平台TikTok執行長周受資，已就美國相關業務問題，向馬斯克徵詢意見，以了解他對即將上任的川普新政府和潛在技術政策等問題的看法。不過，馬斯克與周受資尚未討論讓TikTok在美國繼續營運的具體措施。

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