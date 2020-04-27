武漢肺炎》暴力事件頻傳 聯合國：緊急權力不應成為濫權工具

聯合國提出警告，稱多個進入緊急狀態的國家，不斷傳出執法人士拘留、傷、殺人等濫權事件。圖為警察示意圖，與本文無關。（法新社）

2020-04-28 00:47:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發之後，各國陸續採用各種緊急措施，亦有許多國家直接宣布進入緊急狀態；聯合國對此提出警告，指稱多個進入緊急狀態後的國家，不斷傳出執法人士拘留、傷、殺人等濫權事件。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）認為，緊急權力不應成為政府濫權的工具。

《路透》報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊在一份聲明中指出，緊急權力不應成為政府用來鎮壓異議人士、控制民眾，甚至是延續執政時間的武器；另一位聯合國官員說，全球目前約有80個國家宣布進入緊急狀況，其中15個國家被強烈指控其政府或相關執法單位濫用權力。

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聯合國人權事務高級專員辦事處主任加格農（Georgette Gagnon）指出，被控濫權的15個國家分別為：奈及利亞、肯亞、南非、菲律賓、斯里蘭卡、薩爾瓦多、多明尼加、秘魯、宏都拉斯、約旦、摩洛哥、柬埔寨、烏茲別克以及伊朗和匈牙利；加格農說，除此之外「恐怕還需要再加上好幾個」，警察和安全部隊正在運用過度的、有時是致命的力量來實施封鎖和宵禁。

菲律賓在過去的30天中因違反宵禁而被捕的人數多達12萬人；肯亞正在調查20起與警察實施宵禁有關的死亡案件；在南非警察使用橡膠子彈、催淚瓦斯等用以加強社會距離；奈及利亞有18人因安全部隊實施防疫措施而死亡。

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