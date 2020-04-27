為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》暴力事件頻傳 聯合國：緊急權力不應成為濫權工具

    聯合國提出警告，稱多個進入緊急狀態的國家，不斷傳出執法人士拘留、傷、殺人等濫權事件。圖為警察示意圖，與本文無關。（法新社）

    聯合國提出警告，稱多個進入緊急狀態的國家，不斷傳出執法人士拘留、傷、殺人等濫權事件。圖為警察示意圖，與本文無關。（法新社）

    2020-04-28 00:47:08

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發之後，各國陸續採用各種緊急措施，亦有許多國家直接宣布進入緊急狀態；聯合國對此提出警告，指稱多個進入緊急狀態後的國家，不斷傳出執法人士拘留、傷、殺人等濫權事件。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）認為，緊急權力不應成為政府濫權的工具。

    《路透》報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊在一份聲明中指出，緊急權力不應成為政府用來鎮壓異議人士、控制民眾，甚至是延續執政時間的武器；另一位聯合國官員說，全球目前約有80個國家宣布進入緊急狀況，其中15個國家被強烈指控其政府或相關執法單位濫用權力。

    聯合國人權事務高級專員辦事處主任加格農（Georgette Gagnon）指出，被控濫權的15個國家分別為：奈及利亞、肯亞、南非、菲律賓、斯里蘭卡、薩爾瓦多、多明尼加、秘魯、宏都拉斯、約旦、摩洛哥、柬埔寨、烏茲別克以及伊朗和匈牙利；加格農說，除此之外「恐怕還需要再加上好幾個」，警察和安全部隊正在運用過度的、有時是致命的力量來實施封鎖和宵禁。

    菲律賓在過去的30天中因違反宵禁而被捕的人數多達12萬人；肯亞正在調查20起與警察實施宵禁有關的死亡案件；在南非警察使用橡膠子彈、催淚瓦斯等用以加強社會距離；奈及利亞有18人因安全部隊實施防疫措施而死亡。

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》警察真危險！秘魯員警1300例確診17死
    2020-04-27 00:08

    武漢肺炎》警察真危險！秘魯員警1300例確診17死
    武漢肺炎》南非小鎮爆發葬禮群聚感染 憂「無法可管」
    2020-04-26 22:03

    武漢肺炎》南非小鎮爆發葬禮群聚感染 憂「無法可管」
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    出口劣質口罩全球罵翻 中國辯稱：符合市場原則、是良心品質
    2020-04-26 21:03

    出口劣質口罩全球罵翻 中國辯稱：符合市場原則、是良心品質
    在台菲籍看護批評杜特蒂 菲官員竟登門警告還意圖「遣返」
    2020-04-25 23:39

    在台菲籍看護批評杜特蒂 菲官員竟登門警告還意圖「遣返」
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    有洋蔥！ 各國政要名人讚揚台灣防疫 影片最後一幕逼哭網友
    2020-04-23 18:55

    有洋蔥！ 各國政要名人讚揚台灣防疫 影片最後一幕逼哭網友
    悲！印度準新郎騎單車850公里返鄉結婚 被警攔截隔離
    2020-04-19 16:15

    悲！印度準新郎騎單車850公里返鄉結婚 被警攔截隔離
    國際今日熱門
    2020-08-02 06:29

    路透爆抖音母公司「舉白旗」！已同意出售美國資產

    2020-08-02 05:30

    批港沒收選舉 德中止引渡協議

    2020-08-02 05:30

    美將封殺TikTok 微軟加速收購

    2020-08-02 05:30

    美追加制裁新疆建設兵團 批中「世紀污點」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播