武漢肺炎》疫情肆虐 維基解密創辦人引渡聽證延期

英國法官今宣布，維基解密創辦人阿山吉引渡美國的第二次聽證會，將因武漢肺炎（COVID-19）疫情關係延期。（美聯社）

2020-04-27 20:51:20

〔即時新聞／綜合報導〕維基解密（WikiLeaks）自2010年開始發布一系列美國華府的機密檔案，創辦人阿山吉（Julian Assange）在那以後被引渡至瑞典，隨後又逃往英國倫敦的厄瓜多大使館常住，目前在英國服刑。英國法官今（27日）宣布，阿山吉（Julian Assange）引渡美國的第二次聽證會因武漢肺炎疫情關係延期。

綜合媒體報導，美國2019年6月正式向英國政府請求引渡阿山吉，當時的英國內政大臣賈維德（Sajid Javid）證實簽了該引渡令，他說明，「我們收到了一份合法的引渡請求，所以我簽了名，但現在最終決定權在法院」。

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美國司法部在去年5月依《間諜法》對阿山吉追加17項罪名，指控他在當年透過非法方式獲取、發布數十萬份美國國務院機密外交文件；國際特赦組織的分析報告指出，阿山吉是因在維基解密工作時公布的機密文件而遭起訴，「這個行為本身無罪，沒有人該因此被懲罰，更不該成為專業記者行使日常調查行為的前鑒。」

繼今年2月的首次聽證會後，原訂在5月將舉行下一階段聽證，屆時雙方展示證據，法官不會立即做出裁決，因敗訴的一方可繼續上訴，而即使法官裁定讓阿山吉被引渡到美國，英國政府仍有最後的決定權；阿山吉強力爭取避免引渡至美國受審，因若引渡成功，恐被判175年刑期。

阿山吉的律師團隊抱怨，因武肺疫情的嚴格管制措施，他們無法跟阿山吉對話，代表美國的律師也贊同「暫時中止聽證會」是較安全的做法；法官巴萊塞（Vanessa Baraitser）同意休會至5月4日，以擬定新的日期。

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