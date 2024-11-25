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    中國警察當街狠搧巴掌、腳踹小學生 影片曝光引爆眾怒！

    近日中網瘋傳寧夏固原警察毆打學生的影片。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    近日中網瘋傳寧夏固原警察毆打學生的影片。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2024/11/25 00:51

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期中國民間戾氣重，不僅報復社會事件頻傳，近日還爆出有地方警察無故毆打小學生，引爆眾怒。據悉，打人警察是名派出所副所長，其上級單位24日證實此事，宣稱已祭出撤職處分。

    本月23日起，中網瘋傳一段警察當街毆打小孩的影片，據稱打人者是寧夏回族自治區下轄固原市原州區張易鎮派出所2名員警，受害者是名年僅12歲的小學生。影片中2名警察攔住身穿校服的男孩，畫面右手邊的員警突然一巴掌搧在男孩臉上，接著又是一腳踹男孩屁股，即使男孩嚇得蹲在地上，員警依舊狠狠踹上幾腳，然後揪著男孩頭髮再來一巴掌。

    這段影片曝光後隨即引爆大批網友怒火。隨著輿論延燒，當局成立小組介入調查，固原市公安局原州區分局24日發布警情通報指出，經查確認屬實，被毆打者是住在張易鎮的馬姓學生，毆人者為張易派出所副所長王某，另一名在旁冷眼看長官施暴的員警為戴某。

    通報宣稱，事發於本月22日下午3點多，張易派出所接到家長報警稱孩子在學校遭馬姓學生毆打，王姓副所長隨即帶人出警，到場後將相關人員找齊做筆錄，但馬姓學生卻自行離開，因此王某與下屬去找人，可當找到馬姓學生後，疑似不滿馬姓學生不配合警方對其施暴，過程全被附近監視器拍下。事後，馬姓學生送醫治療，固原市公安局已對王姓副所長祭出停職處分，並對當事人家屬賠禮道歉。

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