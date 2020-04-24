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武漢肺炎》印尼增436例創單日新高 新加坡再增897例

印尼今天增加436起病例，創下單日新增最多紀錄。（美聯社）

印尼今天增加436起病例，創下單日新增最多紀錄。（美聯社）

2020-04-24 19:02:31

〔中央社〕2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊東南亞，根據印尼衛生部官員艾瑪德（Achmad Yurianto）今天提供數據顯示，印尼增加436起病例，是單日新增最多。

印尼目前累計8211例確診。數據顯示，死亡病例增加42例，累計不治患者人數達689人。

菲律賓衛生部今天通報新增211起病例，累計病例數突破7000例大關；增加15人染疫病故，死亡病例數達477例。衛生部發布公報載明，新增211起確診病例，15名患者不治，還有40名患者康復，累計病例達7192例，死亡總病例數達477例，共有762人痊癒。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天下令，大馬尼拉區強化社區隔離延長到5月15日，盼能藉此遏制疫情，但當局也將放寬對低風險地區的限制。

新加坡新增897起確診病例，使得全國染疫人數攀升至1萬2075人。路透社報導，新加坡衛生部表示，絕大多數新增病例為住在宿舍的外籍移工，鑑於疫情大規模爆發，當地政府下令要求許多移工接受隔離。

根據官方數據，擁有570萬人口的新加坡如今成為亞洲感染率最高的國家之一，感染率僅次於中國、印度和日本。

此外，泰國今天增加15例確診，累計病例數達到2854例；沒有新增死亡病例，境內不治患者維持50人。新增病例中有9例與先前案例有關，2例感染源不明。

馬來西亞衛生當局今天通報新增88例確診、1名患者病故，使得累計確診達5691例，死亡病例達96例。這是大馬連續8天新增病例都在雙位數。

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