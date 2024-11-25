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    首頁　>　國際

    川普新政府準國安顧問 呼籲俄烏上談判桌

    2024/11/25 01:45

    〔中央社〕美國總統當選人川普新政府的準國家安全顧問瓦爾茲今天呼籲烏克蘭和俄羅斯停止升級戰爭，並敦促雙方上談判桌。

    法新社報導，瓦爾茲（Mike Waltz）說：「我們必須讓這件事負責任地結束。我們必須恢復嚇阻、恢復和平

    ，而且得在戰事沿著升級階梯攀爬之前達成，而不是對戰事升級作出回應。」

    華府近日批准基輔運用美國提供的飛彈打擊俄羅斯境內目標，並且同意對烏克蘭提供地雷，引發莫斯科發射一枚試驗性中程彈道飛彈回應。

    知名外交政策鷹派、美國陸軍特種部隊退役上校瓦爾茲過去向來對俄羅斯採取批判立場，但是他跟川普一樣，也反對增援烏克蘭。

    他今天告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「川普總統對於必須結束這場衝突的立場已經非常明確…必須討論誰上談判桌、以協議或停戰的形式、如何讓雙方上談判桌，然後約定的架構為何？」

    瓦爾茲今天表示，已經與總統拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）見面，他並警告外國敵手不要以為可以利用川普上任之前，於這幾個月討到便宜。

    「對遠在天邊，近在眼前的我們敵手，如果以為此刻正是他們可以在兩個（華府）政府之間坐收漁利的機會，那他們就錯了…我們密切合作著。」1131125

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