美防長訪斐濟 啟動駐軍地位協定磋商

美國國防部長奧斯汀表示，美國和斐濟已開始就加強雙邊軍事關係進行磋商，其中包括「駐軍地位協定」，讓美國得以強化在這個太平洋島國的軍事存在。（法新社）

2024/11/25 06:12

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國與中國爭奪太平洋地區影響力之際，美國國防部長奧斯汀23日表示，美國和斐濟已開始就加強雙邊軍事關係進行磋商，其中包括「駐軍地位協定」（SOFA），讓美國得以強化在這個太平洋島國的軍事存在。

綜合法新社和路透報導，奧斯汀是第一位訪問斐濟的美國現任防長，斐濟也是他此次印太訪問行程的最後一站。此前，奧斯汀造訪澳洲、菲律賓和寮國，參加澳美日3邊防長會議、東南亞國協（ASEAN）防長擴大會議，並與東南亞國家防長舉行雙邊會晤。

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奧斯汀表示，美國和斐濟已就SOFA協定啟動磋商，讓美國能夠「部署和調動部隊支持斐濟」，並將為雙方「增加（聯合）演習」和「兩軍交往」鋪路。

五角大廈聲明表示，美國也承諾提供490萬美元（約1.6億台幣）新的安全援助，支持斐濟的軍事現代化，正待國會批准。

奧斯汀與斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）在斐濟主島維提島（Viti Levu）納迪市（Nadi）共同召開的記者會上表示，該協議也將「協助我們（美軍）與斐濟軍隊進行更常態化的訓練」。

SOFA協定是一份為在外國工作的軍事人員制定規則的法律文件。美國國務院表示，美國已與100多個國家簽署類似協議。不過，奧斯汀強調，美國「沒有打算」在斐濟建立永久軍事基地，「我們沒有進行過任何類似的討論」。

此外，美斐兩國還簽署1項加強雙邊後勤合作的「採購和交叉服務協議」（ACSA）協議，包括實現燃料和醫療物資的有效運輸，以及緊急情況下使用維修設施。

拉布卡表示，奧斯汀來訪凸顯「美國與斐濟關係的歷史性時刻」，斐濟期待未來繼續與美國密切合作，包括與即將上任的川普政府合作。奧斯汀則回應，美國與斐濟的密切關係「將會長久持續，超越政府換屆更迭」。

由322座島嶼組成的斐濟具有重要戰略地位，人口約100萬。經過1年多的安全審查後，斐濟今年3月決定維持與中國的警務合作協議。拉布卡立場被普遍視為親西方，但他今年8月前往中國訪問，會晤國家主席習近平和國務院總理李強等政要，並簽署涵蓋貿易、基礎建設和中文教育等領域的一系列雙邊協議。

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