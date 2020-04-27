武漢肺炎》撐不下去...印尼55動物園飼料只能撐到5月中

受疫情影響，觀光客驟減，印尼動物園協會（PKBSI）表示有多達55家動物園只能負擔飼料到五月中旬。圖為動物園餵養示意圖。（法新社）

2020-04-27 20:32:55

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，觀光客驟減，加上防疫措施衝擊各行各業，印尼動物園也傳出受嚴重衝擊；印尼動物園協會（PKBSI）今（27）日宣布，多達92%會員動物園的飼料撐不了一個月。

據《雅加達郵報》 報導，印尼動物園協會在本月的調查中顯示，該協會中的92%成員（55家動物園）只能夠持續負擔飼料到五月中旬。調查中更顯示，協會會員當中只有3家動物園能夠提供1至3個月飼料，另外能負擔飼料3個月以上的動物園僅有2家。為了解決飼料缺乏問題，協會成員近期互相交流動物飼料管理策略，包括減少餵食量、改變飼料成分等等。

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協會發言人表示，並非所有動物園都能獲得政府補助的資金，一些私營的動物園收入全仰賴門票。

對此，印尼環境和林業部生物多樣性保護主任英德拉（Indra Exploitasia）表示，該部門已針對管理稅收減免事宜致函相關單位部長，正在準備提案，希望能提供政府補助給受到武漢肺炎疫情影響的動物園，但如果疫情繼續擴大，最壞的打算不排除利用動物園草食性動物餵養肉食性動物。

印尼動物園協會擁有7萬多隻來自世界各地的動物，其中包括瀕臨絕種的蘇門答臘虎、婆羅洲猩猩、蘇門答臘象、矮水牛。

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