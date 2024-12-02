美專家：習近平「公開羞辱」苗華 一定是「非常憤怒」

中國國防部發言人吳謙證實，中共中央軍事委員會委員、政治工作部主任海軍上將苗華因涉嫌「嚴重違紀」，已被停職調查。（圖擷取自財新網）

2024/12/02 12:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對於中國國防部公開宣布中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華被停職調查。美國的中國觀察家指出，相較於去年中國前外交部長秦剛同樣遭受調查，但北京的做法並未如此高調，這次這樣公開羞辱苗華，「顯示習近平對解放軍一定非常憤怒。」

中國國防部發言人吳謙11月28日證實，中共中央軍事委員會委員、政治工作部主任海軍上將苗華因涉嫌「嚴重違紀」，已被停職調查。但吳謙未透露具體細節。

美國之音報導，德州大學奧斯汀分校林登‧約翰遜公共事務學院副教授格雷騰斯（Sheena Chestnut Greitens）指出，這起事件非常值得注意。「苗華是中央軍委會的成員（位階高於國防部長）；他領導政治工作的部門；他來自解放軍的海軍（儘管解放軍依然以陸軍為主）。一切重要的細節都讓他的停職成了一件大事，」

喬治城大學美中全球議題對話計畫研究員韋德寧（Dennis Wilder）也表示，北京對苗華的調查不同一般。「不尋常的是，習近平十年前一手提拔苗華做了解放軍的領導者。他從在福建省的時候就認識他（苗華）了，讓他像坐直升機一樣升上了高位，」韋德寧在推特寫道，「這樣公開羞辱他，而不是讓他悄悄地退休，顯示習近平對解放軍一定非常憤怒。」

報導引述《紐約時報》外交記者黃安偉（Edward Wong）指出，去年中國的前外交部長秦剛同樣遭受調查，但北京的做法並沒有這麼高調。「秦剛在華盛頓開始做駐美國大使後不久，習近平也是讓他像坐直升機一樣把他從駐美大使升至了外交部長，」 黃安偉表示，「在2023年的夏天，習近平把他解職了，據報是因為性醜聞和私生子醜聞，但那比苗華的這次事件要低調得多。」

北京自去年以來，加強清洗解放軍高層人事。今年6月，兩位前國防部長李尚福、魏鳳和被中共開除黨籍和軍籍。兩人均被控涉嫌收賄罪，嚴重違反政治紀律。

報導提到，儘管北京沒有透露調查苗華的任何細節，但「嚴重違紀」一般被外界視為與貪腐有關。不過，美國國防大學高級研究員伍思諾（Joel Wuthnow）說，也許貪腐並非全部原因，他猜測「多少是對解放軍內部不斷上升的不受制約的權力的擔憂？記得林彪嗎？」

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