美累計確診逾98萬 俄羅斯再增6198例 累計破8.7萬

武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、英國等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2萬例，俄羅斯也再增逾6100例，其中美國死亡病例再暴增1234例。（歐新社）

2020-04-28 10:26:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、英國等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2萬例，俄羅斯也再增逾6100例，其中美國死亡病例再暴增1234例，疫情持續擴大中。

紐約州累計近30萬例

根據《約翰霍普金斯大學》、世界實時統計數據（worldometers）顯示，在過去一天新增確診病例最多的是美國，單日再增20789例，累計確診達98萬8189例，至於死亡則是新增1234例，累計死亡達5萬6255例。其中紐約州確診數單日新增3233例，累計達29萬7224例。紐澤西州新增2150例，累計達11萬1188例。

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西班牙在過去一天新增確診2793例，累計確診229422例，新增死亡331例，累計死亡已達2萬3521例。至於義大利新增死亡333例，累計死亡2萬6977例，新增確診則是1739例，累計確診達19萬9414例。

英國單日再增4309例 累計破15.7萬例

英國在過去一天新增確診4309例，死亡新增360例，累計確診已達15萬7149例，累計死亡達21092例。俄羅斯則是新增6198例、累計87147例，死亡新增47例，累計死亡達794例。法國則是新增確診3742例，死亡新增437例，累計確診已達16萬5842例，累計死亡23293例。巴西則是新增3642例，死亡新增272例，累計確診6萬6501例，累計死亡4543例。

德國則是新增664例，死亡新增85例，累計確診達158434例，累計死亡則是6061例。至於土耳其則是新增確診2131例，死亡新增95例，累計確診11萬2261例，累計死亡2900例。伊朗則是新增991例，死亡新增96例，累計確診91472例，累計死亡5806例。

其他單日新增確診突破千例還有加拿大新增1563例、累計48458例；印度新增1561例、累計達29451例；沙烏地阿拉伯新增1289例、累計1萬8811例；秘魯新增1182例、累計2萬8699例。

其他新增確診數較多的國家，還包含卡達新增957例、累計11244例；墨西哥新增835例、累計14677例；白俄羅斯新增826例、累計11289例；新加坡新增799例、累計14423例；巴基斯坦新增587例、累計13915例；比利時新增553例、累計46687例。

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