武漢肺炎》日本54個醫療機構院內感染 近800人染疫

日本全國至少有54個醫療機構發生院內感染，包括東京的永壽綜合醫院。（路透）

2020-04-28 21:27:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，根據日本看護協會的調查發現，全國至少有54個醫療機構發生院內感染，患者和醫生等感染人數多達783人。

《共同社》報導，看護協會這項調查將醫療機構存在感染或疑似感染並出現多人確診武漢肺炎，以及住院一定時期的患者陸續確診等定義為「院內感染」；調查發現，截至本月20日，至少54個醫療機構出現院內感染。

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這些醫療機構分布在19個都道府縣，以東京都最多，有8個設施共375人確診，其次是北海道7個設施共95人確診，兵庫縣5個設施共55人確診，福岡縣3個設施共55人確診，大阪府1個設施41人確診。

看護協會指出，醫療機構、上門看護站、護理設施等地，口罩和防護服等防護用品不足的問題嚴重，無法充分防止感染，呼籲向醫療從事者提供支援。

這項調查也發現，有醫護人員和其家屬遭到歧視等情況發生，例如護理師被計程車拒載、被餐廳拒絕入店，孩子被要求避免上幼兒園、在學校被欺負，以及伴侶被工作單位要求休息等。

該協會會長福井表示，傳染病也會引發不安、恐懼等心理學反應，以及歧視、偏見等社會學反應，呼籲大眾對醫護人員每天的工作給予信賴和支持。

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