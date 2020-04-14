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    疫情重創就業 文在寅︰將提補充預算挽救經濟

    南韓總統文在寅表示，近期向國會提交補充預算計劃，採取更多手段來解決失業、就業問題並援助受疫情影響的企業。（歐新社）

    南韓總統文在寅表示，近期向國會提交補充預算計劃，採取更多手段來解決失業、就業問題並援助受疫情影響的企業。（歐新社）

    2020-04-14 13:17:49

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情對各國經濟造成打擊，亞洲國家中，疫情較為嚴重的南韓也急祭相關措施及預算支持國內勞動人口就業等經濟問題。南韓總統文在寅昨天表示，最令人擔憂的就是就業問題，南韓政府將在近期向國會提交補充預算計劃，採取更多手段來解決失業、就業問題並援助受疫情影響的企業。

    綜合外媒報導，文在寅表示，南韓政府已決定提供現金緊急經濟援助機制，以協助受到疫情影響的公民，預計15日大選後將盡速向國會提案。此為南韓制憲以來首例，顯示該國經濟嚴峻局面，而文在寅也補充「痛苦可能才剛開始」。

    文在寅表示，疫情期間，南韓就業人數大幅減少，申請失業補貼者也隨之大幅升高，根據政府數據，3月份共發放8982億韓元的失業補貼，刷新歷史紀錄，而可視為國內就業穩定指標之一的「職工保險參保人數」增幅則創16年來新低。他強調，在此危機下，政府將集中力量於穩定就業市場，「挽救經濟的起點和終點都必須是就業」。

     

    第5次緊急經濟會議在即，文在寅指出，將以就業問題為討論重點，當務之急與最難挑戰都是「確保企業的僱傭穩定」，他強調，將與相關部門制定「更大膽、更積極」的政策協助達成這項目標，也籲企業、勞動界與政府通力合作，共同尋求穩定企業與就業的方法。

    南韓目前確診人數達到10564例，死亡則有222例。

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