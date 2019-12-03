危害兒童、與狗性交 美國賓州失控母涉嫌狗鍊絞殺親生兒女

美國一名36歲女子涉嫌以狗鍊絞殺自己的親生兒女。（翻攝福斯新聞）

2019-12-03 17:26:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州檢方近日起訴了一名36歲女子，因其涉嫌謀殺一雙親生兒女；2名分別為8歲和4歲的受害者小兄妹在住家地下室中被發現，2人遭狗鍊絞殺，經相關單位調查後，認為小兄妹的母親涉嫌重大，當地時間週一在住家將其逮捕歸案。

根據《福斯新聞》 報導，9月23日時，36歲的麗莎．斯奈德（Lisa Snyder）親自撥打911報警，警方獲報到現場時，發現她與小兄妹的屍體一同在住家地下室中。斯奈德曾一度向911調度員表示，哥哥康納（Conner）在校受到霸凌，不堪負荷尋短見，但「不想一個人走」，因此拖了妹妹布林利（Brinley）下水。

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地區檢察官約翰．亞當斯坦言，8歲的孩子尋短見的案例極少，檢調單位對斯奈德的說法抱持存疑；亞當斯表示，斯奈德在報警後頭也不回的離開地下室，當醫護人員進出對孩子們進行急救時也未回到地下室察看孩子情況，這異常的反應與一般母親反應天差地別。

更可怕的是，根據檢調單位回報，事件發生之前，斯奈德曾經在Google上搜尋「上吊（hanging yourself）」，更曾造訪講解如何有效吊死他人的網站。除此之外，法庭文件也引用了相關調查單位的證詞，指出斯奈德也搜尋過「一氧化碳中毒要多久才死」和一部美國真實犯罪題材改編的紀錄片。吊死兩兄妹的狗鍊在事發當日早上才購買，而親戚和同班同學也堅稱康納並不是會尋短的人，在校也未受霸凌，直接推翻斯奈德的說法。

一切調查發現都讓法庭對斯奈德的供詞產生質疑，檢調單位認為這位母親涉嫌重大，於本週一將斯奈德逮捕歸案。事實上，斯奈德曾被指控涉嫌兒童危害（child endangerment）；而據《福斯新聞》引述法庭文件，案發前幾週，斯奈德還曾發送至少3張與犬隻性交的照片給一位不具名人士，脫序行為令人瞠目。

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