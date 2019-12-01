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父母下毒手鞭刑竟為「驅魔」 9歲童遭虐慘死！

女性教派領袖蓋努利納（Zemfira Gainullina）因涉嫌謀殺而被拘留。（圖片擷取自Youtube）

女性教派領袖蓋努利納（Zemfira Gainullina）因涉嫌謀殺而被拘留。（圖片擷取自Youtube）

2019-12-01 23:50:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1對夫妻認為自己9歲的兒子被惡靈附身，因此和他們所信仰的教會成員將兒子壓制綑綁，用皮鞭瘋狂抽打「驅魔」，並用異物塞住男童的嘴巴，最後因缺氧不幸離世，而施暴的教會成員和夫妻竟圍繞在側，打算用法術將男童救回，過了2天發現已無法挽回，才將男童屍體在一處叢林拋棄。

根據英國《太陽報》報導，這名不幸喪命的男童大衛（David K）年僅9歲，因他的父母深信用鞭打的方式可以將體內的惡靈驅趕出去，於是他們和信仰的教派「Disciples of Jesus Christ」成員聯手將大衛壓制，並用皮鞭鞭打致死，為了不讓他哭喊還用異物塞住他的嘴巴，經過長時間的暴力虐待，導致大衛慘死於親生父母手中。

隨後他們發現大衛已經沒有呼吸心跳，竟打算用法術讓男童起死回生，經過2天後發現於事無補，男童早已沒有生命跡象，無法再次活過來，竟將男童的屍體帶到湖邊的叢林埋葬。

驗屍報告顯示，男童因缺氧窒息身亡，血紅色的鞭痕傷疤佈滿他小小的身軀。大衛的父親與女性教派領袖蓋努利納（Zemfira Gainullina）因涉嫌謀殺而被拘留，而大衛的母親則是畏罪逃到鄰國白俄羅斯，目前正在進行引渡程序。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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