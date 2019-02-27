殺人不眨眼！ 美國母女聯手殺死5親人堆在臥房

2019-02-27 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州（ Pennsylvania）莫里斯維爾（Morrisville）近日發生1起駭人的兇殺案，1對母女聯手傷害了5名親人，並將5人的遺體堆疊在臥室，現場宛如刑場般令人戰慄，目前這對母女已經被逮捕，她們堅稱是5名死者一心求死。

綜合外媒報導，警方指控45歲的的母親莎娜（Shana Decree）和19歲的女兒多米妮克（Dominique Decree）聯手在家中展開大屠殺，根據法庭的資料死者為，莎娜的另外一名25歲女兒娜蕾（Naa'Irah Smith）、13歲的兒子達蒙（Damon Decree Jr.）、她的45歲親妹妹賈米菈（Jamilla Campbell）、及一對9歲的雙胞胎姪女，5個人的屍體被發現在同一間臥室，並倒在床腳附近。

但莎娜被逮捕時堅稱，5人是自願尋死，並非遭到她和女兒聯手殺害，多米妮克則坦承親手掐死賈米菈，不過兩人對於誰殺死誰的說辭卻不一樣，也無法清楚交待犯罪過程與動機，目前5人的遺體已送至相關單位檢驗。

莎娜與多米妮克目前因5項謀殺罪與1項預謀殺人罪而被起訴。

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