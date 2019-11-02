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沖繩首里城大火拚重建 募款一日衝到2千萬

2019-11-02 10:38:17
沖繩首里城大火。（美聯社）

沖繩首里城大火。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕列為世界遺產的日本沖繩縣那霸市的首里城，在當地時間10月31日凌晨發生大火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，令許多人備感痛心，但所幸未有人員傷亡，而昨日開啟的「重建首里城」募資網站，目標金額是1億日圓，短短一天就已經募得2千萬，首里城重建的目標指日可待。

日本沖繩世界遺產「首里城」在上月31日凌晨2點多發生火災，那霸消防單位雖在第一時間立刻派員救災，但是木造建築火勢延燒猛烈，加上有風勢助長的緣故，火勢一直燒到清晨5點仍未撲滅，包含正殿、北殿、南殿都被燒毀。

沖縄縣政府在昨日發起「重建支援」的網路募款頁面。（圖擷自沖縄のシンボル「首里城」再建支援プロジェクト）

沖縄縣政府在昨日發起「重建支援」的網路募款頁面。（圖擷自沖縄のシンボル「首里城」再建支援プロジェクト）

首里城是許多遊客到沖繩必去的地方，沒想到如今卻慘遭祝融，許多日本人及當地民眾都相當心痛，沖縄縣政府也在昨日開始發起「重建支援」的網路募款，才上線短短不到一天，已經募得2489萬日圓（約新台幣700萬元）的捐款。

這次首里城重建的目標金額是1億日圓（約新台幣2800萬元），目前有1457位民眾捐款已經達標24％，募集時間自2019年11月1日至2020年3月31日，前後共152天。

首里城是琉球王國時代、約500年多前所建造，在二次大戰前曾3度遭祝融侵襲，重建後，正殿於1925年被列為國寶，不過在二戰因「冲繩戰役」遭美軍砲擊燒毀。1992年正殿重建完工，2000年八大工業國集團（G8）九州冲繩高峰會時，首里城是晚宴地點，同年，具琉球王國特色的首里城，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

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