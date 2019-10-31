蹭知名度？ 首里城驚天大火 日本網友自稱縱火PO影片道歉

日本沖繩世界遺產「首里城」今（31）日凌晨遭遇大火，延燒將近11小時。（歐新社）

2019-10-31 17:33:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩世界遺產「首里城」今（31）日凌晨遭遇大火，直到中午台灣時間12點半左右才完全熄滅，不過卻有一名男子在YouTube上PO影片，稱自己是造成火災的兇手，其後影片已刪除；不過，也有報導指稱日本警方不排除為人為疏忽，具體起火原因尚在調查。

綜合媒體報導，首里城延燒將近11小時，正殿、南殿、北殿等都被燒毀，具體起火原因仍在調查當中，不過卻有一名Youtuber近藤（近藤チャンネル）在凌晨上傳標題「焚燒沖繩首里城的人是我」的影片，自稱自己是肇禍的縱火兇手，因為曾在現場抽菸，才會引起火災，並為此道歉。

請繼續往下閱讀...

據悉，該原始影片已遭刪除，但有網友將其備份，另外，也有不少網友認為，他只是想要藉此蹭知名度，更怒批無論他的行為或言論是否為真，都非常可惡。《星島日報》內容則指出，警方說，至凌晨時仍有參加單位在為祭典活動作準備，起火時仍有工作人員在場，未確定是否與火災有關，似乎不排除有人為疏忽。

日本沖繩世界遺產「首里城」今（31）日凌晨遭遇大火，直到中午台灣時間12點半左右才完全熄滅。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法