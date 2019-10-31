首里城大火幾全毀 外交部表達不捨慰問

歷經多次重建的首里城今天凌晨發生大火，付之一炬。（美聯社）

2019-10-31 11:33:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本沖繩知名古蹟、世界文化遺產首里城今日凌晨發生大火，幾乎全毀。台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝今（31）表示，我方對此不幸事件表達不捨、惋惜與慰問，衷心期盼修復與重建工程順利進行，讓首里城浴火重生，再現昔日輝煌。

首里城於今日凌晨發生大火，共6棟建築起火，其中正殿、北殿全燒毀，南殿則是幾乎燒毀，起火原因仍在調查中。

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謝柏輝今天出席外交部例會時說明，依據我駐那霸辦事處回報，事件發生於今天凌晨日本時間2點40分，並非開放參觀時間，因此沒有傳出任何遊客傷亡事件。

謝柏輝說，我方對此不幸事件表達不捨、惋惜和慰問。首里城是琉球王國首府，有著將近500年輝煌歷史，也是台灣遊客每到沖繩必去景點，是很多台灣人民共同美好回憶，我方衷心期盼修復重建工程順利進行，讓首里城浴火重生，再現昔日輝煌。

另，沖繩縣議會議長新里米吉率議員等一行33人，正拜訪台灣；謝柏輝說，原先台日協有接待議長與議員一行的晚宴，但許多團員因此大火事件已提前返國，現已取消，後續行程也會有所調整。

首里城過去為琉球王國的王都，同時是政治文化和對外貿易中心，1945年沖繩戰役時，由於日本陸軍在首里城挖掘戰壕及地下指揮部，首里城遭到美軍空襲以及艦砲轟擊，使得首里城毀於戰火。首里城於1992年歷經第四次重建，並於2000年登錄為世界遺產。

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