農地違章工廠又失火 民團：儘速完成消防法修法

2019-10-03 18:47

〔記者羅綺／台北報導〕位於台中大雅區的違章工廠「群峪股份有限公司倉庫」及「台灣百慕達紙器廠」今天凌晨發生大火，卻不幸造成兩名消防員殉職。消防員工作權益促進會及環境權保障基金會等團體，直批政府漠視消防員生命安全，要求立法院5天內三讀通過消防法「殉職調查要入法」，否則不排除發起進一步抗爭。

消防員工作權益促進會代表盛世傑表示，消防員雖是高風險的行業，但不能無限上綱，要求消防員以命相搏、搶救毫無生命的鐵皮工廠。過去消防員工作權益促進會主張「救災人員若遇無人受困的高危險火災場所，有退避權」入法，但遭到內政部及消防署反對，現在又傳憾事，務必要求消防法將殉職調查機制入法。

消防員工作權益促進會秘書長朱志宇指出，消防員的2大主要工作是：搶救人命、防止災害擴大，但「為什麼要消防員拿命去搶救沒有人的鐵皮工廠？」一次次的消防員殉職事件，都是消防員不斷用生命警示，主管機關不應再以「火場瞬息萬變」為藉口，必須將消防殉職調查入法，且應開放基層團體參與調查，「不要再有下一個犧牲者」。

環境權保障基金會執行長凃又文說，農地工廠不符合建築法及消防法規，呼籲政府增加對消防員的保障，「當對方違法的時候，為什麼要讓消防員面對這樣的高風險？」；若農地工廠沒有通過消防法規，消防員應可主張退避權。

地球公民基金會山林國土組研究專員吳其融也指出，台灣空間配置有問題，違章工廠鄰近農田，且多數不符合建築法及消防法規，附近甚至沒有消防栓，發生大火時，消防員無法掌握現場風險也影響火場戰術；發生火災後，周遭被污染的農作物不但要作廢，農民還要掏錢善後，呼籲政府應該檢討目前輔導違章工廠的修法方向。

消防員工作權益促進會、環境權保障基金會、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣農村陣線及環境法律人協會提出五大訴求，分別為：一、消防法應儘速處理開放殉職調查入法，讓基層團體可以參與，並應納入消防員退避權。二、無人農地違章工廠，進行防禦型救災。三、台中市政府要檢討火場戰術。四、工輔法延長違章二十年應重新檢討。五、消防員工作權益促進會參與消防署火場指揮及救災安全諮詢小組會議。

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