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首里城大火成琉球人心中的痛 周邊住戶流淚：完全不敢相信

2019-10-31 06:57:52
首里城於今日凌晨陷入火海。（歐新社）

首里城於今日凌晨陷入火海。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市知名古蹟首里城在今日凌晨發生大火，正殿全面燃燒，而火勢延燒後，北殿及南殿也都陷入火海，不少周邊居民得知首里城起火的消息都十分震驚，紛紛直呼不敢相信。

綜合日媒報導，因應首里城大火，那霸市政府設置災害警戒本部，並在周邊的兩處市民活動中心及城南小學設置避難所，以疏散周邊住戶。且由於現場火勢猛烈，火星在空中四處飄散，消防單位也對此發出警報，提醒那霸市民躲入室內，並提防火星引發更多火勢。

週邊居民眼見首里城陷入燃燒，全都感到震驚不捨。（歐新社）

週邊居民眼見首里城陷入燃燒，全都感到震驚不捨。（歐新社）

眼見首里城陷入火海，許多居民也對此感到震驚，84歲的宮里豐子表示：「首里城對我們來說就像是神一般的存在，完全說不出話，只能流下眼淚。」81歲的庭園造景師伊差川良盛過去曾參加在首里城公園舉辦的植樹活動，看到首里城陷入火海也不禁感傷地流下眼淚，他感嘆：「希望能在我有生之年看到首里城復原。」

消防單位提醒那霸市民躲入室內，並提防四散火星引發更多火勢。（法新社）

消防單位提醒那霸市民躲入室內，並提防四散火星引發更多火勢。（法新社）

在首里城附近的麵店老闆土屋理惠子則是半夜驚醒看著首里城燃燒，理惠子說，兒子畢業於首里城旁邊的城西小學，可以說是看著首里城長大的，聽到燃燒消息時原本還不相信，實際看到首里城燒毀的景象後感到十分震驚。理惠子表示，客人幾乎都是首里城的觀光客，未來他的麵店可能不得不休業。

首里城過去為琉球王國王都，曾毀於二戰戰火，2000年登錄為世界遺產。（民眾提供）

首里城過去為琉球王國王都，曾毀於二戰戰火，2000年登錄為世界遺產。（民眾提供）

首里城過去為琉球王國的王都，1945年毀於二戰戰火，1958年先將守禮門復原，1992年時則是將首里城正殿復原完畢，並在2000年以「琉球王國御城與關聯遺產群」被登錄為世界文化遺產。

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