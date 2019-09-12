孔雀之亂！沖繩宮古島向印度孔雀「全面開戰」

2019-09-12 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣宮古島的外來種「印度孔雀」氾濫，對當地生態造成危害，沖繩當局已向印度孔雀「全面開戰」，派出專業獵人、獵犬和推出孔雀餐點等，盼能在2050年全面清除這些不速之客。

據《日經中文網》報導指出，印度孔雀在80年代後期被送到當地學校飼養，但有次颱風吹倒了飼養籠，孔雀跑出來後就在島上快速繁殖，估計島上現有超過2千隻。

印度孔雀是雜食性動物，近年來，牠們的棲息地向全島擴張，不僅農作物受損嚴重，也對當地動植物生態系統造成影響，甚至連快絕種的宮古蜥蜴都是牠們的食物，因島上沒有印度孔雀的天敵，讓宮古島成了極佳的棲地。

沖繩當局為解決農民困擾，致力於撲滅這些印度孔雀。《沖繩時報》報導，撲殺孔雀的計畫已實施11年，成功格殺1775隻，但撲滅的速度始終比不上孔雀繁殖速度，於是當局與專業獵人和獵犬合作，預計在2050年根除這些害蟲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法