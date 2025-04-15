北市府科長「盧小小」 騎YouBike闖紅燈裝病還霸占警車

許姓科長自己打開警車坐進後座。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/15 18:42

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市政府市場處57歲許姓科長，騎乘YouBike在北市街頭闖紅燈被員警攔下，他不配合盤查，還稱自己身體不舒服；警方叫來救護車他又不願就醫，還自己打開警車一屁股坐進後座。由於他的行為涉犯妨害公務，警方告誡他仍不下車，將他逮捕；他發現「代誌大條」，又說身體不適要就醫，送去醫院檢查後無礙，最終又回到派出所。士林地檢署今天偵結，將他依妨害公務罪起訴。

警方指出，這起案件發生在去年12月26日早上8時46分，當時員警在台北市延平北路、民權西路路口執行交整勤務，員警見到許姓科長騎乘YouBike在行人穿越道上違規闖紅燈。員警立刻上前攔阻，示意他停車準備開罰。

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許拒不配合警方盤查身分，還聲稱自己身體忽然不舒服，無法配合警方。員警不敢大意，立刻通報救護人員到場，沒想到救護人員與救護車到場後，他又表示不願就醫，不想上救護車，在現場與警方、救護人員「盧」了1個小時。

不過，許不願向警方透漏身分，但有填寫救護相關單據，員警於是依救護人員所提供的資料開單完成，並要求許離去。許這時卻不願走，反而逕自打開警車車門，一屁股坐進後座，讓現場員警傻眼。

員警上前要求許離開警車，許不願意，警方告誡他此舉涉犯妨害公務，但他仍不聽勸；員警於是宣讀權利，將他逮捕。

沒想到，許這時疑似發現自己「玩過頭」，又聲稱自己身體不適；一旁的救護人員於是將他送往醫院，但經檢查後無礙。由於警方已經完成逮捕程序，於是他從醫院離開後又被警方送回派出所，被依妨害公務罪嫌送辦。

警方攔下許姓科長。（記者王冠仁翻攝）

警方發現許姓科長騎YouBike闖紅燈。（記者王冠仁翻攝）

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