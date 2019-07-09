歷經45小時跨越黑潮！ 台灣獨木舟到達日本與那國島

2019-07-09 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕為了證明日本人的祖先可能來自台灣，台灣史前文化博物館與日本科學博物館合作，重現3萬年前圓木舟跨越黑潮的航海實驗，7日下午1時30分從台東縣長濱鄉烏石鼻港出發，今天上午已經抵達日本沖繩與那國島，航程超過200公里。

「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」在推特上表示，伴走船在今天上午10時左右，進入與那國島久部良港，隨後主要的圓木舟在日本時間11時37分（台灣時間10時37分）入港，到達Nama海灘。約歷時45小時從台灣台東到達沖繩與那國島。

圓木舟是以日本雪松，依模擬舊石器工具實驗製成，獨木舟船身長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺，可乘坐5人，舟身重量約350公斤。航程由台東烏石鼻出發到日本與那國島，預計直線距離為205公里，航行時沒有使用羅盤、時鐘、智慧型手機等現代化設備，以星辰、風向等自然元素來決定航程方向。舟上5名划手分別為日籍的原康司、鈴木克章、村松稔、田中道子（女）與台籍的宋元愷。

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