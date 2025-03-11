假投資騙走女襄理3100萬 面交8車手全羈押

新北市一名銀行退休女襄理誤信假投資詐騙，遭騙走3100萬元，警方趁面交時，逮捕陳姓女車手，查扣假證件、收據及200萬元現金等證物（見圖）；連同陳女在內，面交八名車手都被羈押。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/11 23:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市李姓女子落入詐騙集團假投資陷阱，加入LINE群組後，誤信詐團營造的高收益假平台，持續加碼至3100萬元，直到要獲利了解，詐團還要求入金200萬元，李女驚覺受騙報警；海山警分局獲報，赫見李女為銀行襄理退休，誤以為能將老本翻倍，卻賠個精光，警方逮捕8名面交車手，都被裁定羈押，續追幕後集團。

海山分局調查，板橋區65歲李姓女子去年底至今年初，透過某LINE群組投資股票，誤信高報酬率，將老本以匯款及面交等方式，共計提供給詐團9次，其中七次由車手面交；當李女眼見獲利翻倍，想出金取回獲利，詐團還要求她加碼入金，李女驚覺自己誤中假偷資詐騙圈套，立即報警。

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海山警分局受理後，專案小組引導被害李女持續與詐團周旋，約定過年前面交200萬元，警方暗中埋伏，趁20歲陳姓女性車手現身，清點被害人提供的兩大疊千元大鈔時，湧上逮人，查扣偽造職員證、收據，將陳女依加重詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，法院裁定羈押禁見。

無獨有偶，警方續追其餘7次面交得手車手，發現也被羈押，持續擴大過濾監視器，掌握詐團行蹤；對於李女匯款帳戶，除向金融機構通報警示帳戶、回溯金流、被害人，更搭配查扣、凍結不法金流，持續分析交易紀錄與金流動向，追查幕後詐團上線。

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新北市一名銀行退休女襄理（右）誤信假投資詐騙，遭騙走3100萬元，警方趁面交時，逮捕陳姓女車手（左）、查扣假證件、200萬元現金等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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