藍營「掛蛋」+4 罷免黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘未達門檻

中選會。（資料照）

2025/03/10 16:09

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免持續加溫，迄今已有33位國民黨立委、1位無黨籍立委罷免案進入二階連署，最新2名通過一階段的被提議罷免者為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍；至於由國民黨青年軍發動對16位民進黨立委罷免案，皆未過第一階段，最新未達提議門檻的名單為民進黨立委黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘。

中選會今日指出，3月3日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有32件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有12件立委罷免案並未達提議門檻。

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中選會續指，至3月3日之後迄昨日以前，則另有2件立委罷免案可進入二階連署，所以目前共計34件立委罷免案，可進入二階連署；期間，另有4件立委罷免案、3件市縣議員罷免案未達提議門檻，亦即目前共計16件立委罷免案、3件市縣議員罷免係未過一階提議但依法得補提者，至補提應依限補提並以1次為限。

據悉，3月3日以前第一波通過第一階段被提議罷免者包含，國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯等共32位；另有，停職的新竹市長高虹安；議員部分則為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴2案。

未達一階門檻的12件立委罷免案則為民進黨立委，包含蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇、吳沛憶、吳思瑤、陳瑩。

3日之後迄昨日以前，新增的2件立委罷免案則為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍；另，有4件立委罷免案未達提議門檻的名單為，民進黨立委黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘；至於，民進黨立委陳俊宇、國民黨立委林沛祥兩人的罷免案，目前第一階段審查結果尚未出爐。

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