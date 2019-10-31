首里城重建後又燒毀 專家心痛：木材還是從台灣運來的

首里城付之一炬，令參與重建的專家十分心痛。（美聯社）

2019-10-31 09:54:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市知名古蹟首里城在今日凌晨發生大火，共有6棟建築起火，其中正殿、北殿全燒毀，南殿則是幾乎燒毀。參與復原的學者眼見首里城陷入火海，直言無法相信，並指出當時首里城重建所使用的木材是台灣運送而來的。

首里城過去為琉球王國的王都，同時也是政治文化和對外貿易中心，1945年沖繩戰役時，由於日本陸軍在首里城挖掘戰壕及地下指揮部，首里城遭到美軍空襲以及艦砲轟擊，使得首里城毀於戰火。1958年時，守禮門先被復原，1992年時則是將首里城正殿復原，並在2000年以「琉球王國御城與關聯遺產群」被登錄為世界文化遺產。

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根據日本《NHK》報導，曾參與首里城的復元的琉球大學名譽教授高良倉吉表示，看到首里城燃燒的景象真的是說不出話來，首里城作為琉球歷史的象徵，從復原計畫中重建，重建工作是許多人的知識心血結晶，也讓首里城不只是個建物，當時復原就連城內的道具等都重現，高良倉吉坦言「我無法接受這個事實。」

另一位參與重建的沖繩縣立博物館館長田名真之則說，因為知道首里城重建是多麼的辛苦，對火災發生仍不敢置信，當時復原的過程十分辛苦，再沒有資料可參考，也沒有修復宮殿的專業木匠，「連木材都是從台灣運來的」，首里城復原是集結許多人的智慧而成。

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