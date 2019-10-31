首里城火勢燃燒9小時後幾近撲滅 一消防員脫水送醫

首里城遭遇大火後，火勢目前已接近撲滅。（法新社）

2019-10-31 12:06:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市首里城在今日凌晨被熊熊烈焰包圍，其中正殿、北殿及南殿全部燒毀，共有6棟建築慘遭祝融，截自當地時間上午11點，這起火災已經獲得控制，接近撲滅。

綜合日媒報導，此次火災發生於今日凌晨2點30分，首里城內火災警報器響起後，保全人員趕往正殿看到內部瀰漫煙霧，隨即火勢一發不可收拾，蔓延範圍達到4200平方公尺。火災發生至撲滅共9小時，目前現場火勢已經幾乎被撲滅，但仍有部分殘骸在冒煙，現場消防人員仍持續噴水中。

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在撲滅首里城火勢的過程中，一名40多歲的消防員出現脫水症狀，趕緊被送往醫院，除此之外現場並沒有傳出人員受傷，至於起火原因，那霸市消防局表示，起火處很可能就是正殿，正與那霸警署針對起火原因和經過展開調查。

首里城正殿完全被燒毀。（法新社）

首里城共有6棟建築慘遭祝融。（法新社）

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