曾播報女王辭世消息 BBC知名主播因性醜聞辭職

身陷不雅照風波的BBC前當家新聞主播愛德華茲，今日請辭獲准。（法新社）

2024/04/22 23:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）今（22）日證實，近年因性醜聞纏身而被停職的前當家新聞主播愛德華茲（Huw Edwards），已遵照醫囑離職。

BBC在聲明中表示：「休·愛德華茲今日辭職，離開了BBC。在服務了40年之後，休解釋他的決定是根據醫生的醫療建議所做出的。BBC已經接受了他的辭呈，我們認為這對各方來說都好，不宜再多做評論。」

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英媒《太陽報》（The Sun）在2023年7月爆料，「某BBC知名主持人」在一名青少年17歲時，就開始付錢要求對方拍攝色情照片，而愛德華茲的妻子弗林德（Vicky Flind）後來出面證實，她的丈夫就是《太陽報》未指名的當事人。

弗林德說，愛德華茲近年來一直在接受嚴重憂鬱症的治療，她這樣做不僅是出於對丈夫精神健康的擔憂，也是為了孩子著想。

愛德華茲自從不雅照事件曝光後就被BBC停職至今，但在這件事件之前，他一直是BBC的當家主播，2022到2023年的薪資估計達43萬9999英鎊（約合新台幣1769萬）。而他最知名的一刻可能是2022年的9月份，他當時在鏡頭前向全球觀眾公布了英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩的消息。

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