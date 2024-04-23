反制中國 美菲「肩並肩」軍演登場

美國與菲律賓年度「肩並肩」聯合演習22日登場，有多達1萬7000人參加，規模空前，來自美國、菲律賓、澳洲和法國的武裝部隊，將展開為期3週的演訓。（歐新社）

2024/04/23 05:30

演習區域首度突破菲律賓領海 納入台灣附近水域

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與菲律賓年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習廿二日登場，此次演習有多達一萬七千人參加，規模空前，來自美國、菲律賓、澳洲和法國的武裝部隊，將展開為期三週的演訓。這次軍演將首度擴及菲國十二浬領海以外的海域，延伸至菲律賓經濟海域與中國有爭議的區域及台灣附近。中國則警告，此舉將加劇情勢緊張。

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將模擬奪島、擊沉敵艦

彭博報導，這是「肩並肩」演習自一九九一年開始以來，首次突破菲律賓領海範圍，進入面向南海的西部巴拉旺省外海。美菲部隊還將模擬擊沉「敵艦」和奪回三座菲律賓島嶼，以提高兩軍協同作戰能力。據悉，擊沉目標選定為菲國海軍退役補給艦「卡里拉亞湖號」（BRP Lake Caliraya），該艦為中國製造，是菲國海軍目前唯一的中國製資產。

美國陸軍新型中程陸基飛彈發射系統上週首度部署在菲律賓北部，現蹤第一島鏈，其射程涵蓋中國南部。菲國軍方強調，演習不針對任何國家，這套飛彈系統僅用於訓練，不會發射實彈。然而，中國人民解放軍海軍研究院退役高級研究員曹衛東指稱，演習目的超出自衛範圍，針對中國的意圖非常明確。

肩並肩軍演菲方指揮官利庫丁尼表示，菲美特種部隊將在呂宋島北部、尤其是巴丹群島舉行奪島演習。巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，距離台灣不到二百公里，是控制呂宋海峽與巴士海峽進出樞紐，戰略地位重要。菲律賓參謀總長布勞納在開幕式致詞時表示，美菲均為沿海國家，「為應對威脅我們地區和平安全的複雜挑戰，我們了解海上合作的重要性」。

美國大使館上週聲明，「肩並肩」演習將包括「追蹤模擬空中威脅，並以多個空中和飛彈防禦系統對其進行瞄準」，以及「整合多邊空中和陸地平台，以提高對海上安全的意識」。此外，今年演習還將重點置於網路防禦和資訊戰。

西太海軍論壇 在中開幕

與此同時，第十九屆西太平洋海軍論壇年會廿二日在山東青島開幕，本屆會議共有廿九國逾一八○名代表參加，美軍太平洋艦隊司令柯勒與俄羅斯新任海軍總司令莫塞葉夫也出席開幕式。值得注意的是，論壇成員菲律賓有受邀，但未派員出席。

中共中央軍事委員會副主席張又俠在開幕致詞中說，海洋不應是各國推行「砲艦外交」的競技場，在海上搞圍堵遏制只會讓世界陷入動盪；中國「無意跟任何國家打冷戰熱戰」，但「領土主權不容侵犯，核心利益不容挑戰」。

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