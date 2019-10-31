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首里城遭大火重創 恐影響2020東奧聖火傳遞路線

首里城今日凌晨遭遇大火，包含正殿、北殿及南殿在內，共有6棟建築慘遭祝融。（歐新社）

首里城今日凌晨遭遇大火，包含正殿、北殿及南殿在內，共有6棟建築慘遭祝融。（歐新社）

2019-10-31 13:20:08

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本沖繩縣的世界文化遺產首里城今日凌晨遭遇大火，包含正殿、北殿及南殿在內，共有6棟建築慘遭祝融。由於首里城公園是之後東京奧運傳遞聖火路線的其中一站，如今首里城遭遇大火，原本的計畫恐要被迫改變。

綜合媒體報導，本次火災發生於今日凌晨2點30分，包含正殿、北殿和南殿等6棟共約4200平米的建築物均被燒毀，直到當地時間上午11點，這起火災才獲得控制，原訂要在11月3日舉行的城祭活動也被迫取消。

據那霸市消防局表示，起火處很可能是正殿，隨後則陸續延燒到北殿及南殿。警方則指出，首里城自27日起舉辦重現琉球王國時代儀式的「首里城祭」活動，相關籌備工作進行到今天凌晨1時，但起火時可能沒人在現場。

事實上，針對2020東京奧運傳遞聖火的路線，原本曾有人提案要從沖繩縣出發並一路北上，不過後來因主辦方將本次奧運視為「邁向重建的奧運」，因此最終是選擇曾遭311地震重創的福島縣當作聖火傳遞的起點，將走訪日本全境47都道府縣，在歷時121天後返回東京，沖繩縣的首里城也是其中一個傳遞聖火的地點。

圖為首里城遭遇大火前的外觀。（美聯社）

圖為首里城遭遇大火前的外觀。（美聯社）

首里城深夜遭遇大火，火災約發生於今日凌晨2點30分，那霸市消防局表示，起火處很可能是正殿。（歐新社）

首里城深夜遭遇大火，火災約發生於今日凌晨2點30分，那霸市消防局表示，起火處很可能是正殿。（歐新社）

圖為往年舉辦重現琉球王國時代儀式的「首里城祭」活動照。（歐新社）

圖為往年舉辦重現琉球王國時代儀式的「首里城祭」活動照。（歐新社）

首里城今日凌晨遭遇大火，包含正殿、北殿及南殿在內，共有6棟建築慘遭祝融。（美聯社）

首里城今日凌晨遭遇大火，包含正殿、北殿及南殿在內，共有6棟建築慘遭祝融。（美聯社）

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