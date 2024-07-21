被拒絕！84歲退休教授想找35歲以下嫩妻 1理由讓志工搖頭

84歲退休教授想找35歲以下嫩妻，這1理由讓婚友中心志工搖頭和拒絕報名。（記者李容萍攝）

2024/07/21 18:46

〔記者李容萍／桃園報導〕選你所愛，愛你所選！婚姻是一本很深奧的書，絕不是侷限在年齡、地區或其他枝節末端。桃園市成立於1985年、專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（21）日分享，今年84歲，國外知名大學博士學歷，是國內一流大學退休教授，由司機開車找到該中心欲報名參加第二春活動，卻因一個理由被拒絕。

原來，這名退休教授自述說，當年在美國取得博士學位，立即取得國內一流大學聘書，直到65歲退休，還被聘為榮譽教授，到73歲才正式離開教職，教授的兒女也都取得美國博士學位，定居美國，原本教授和妻子住台北，直到6年前太太往生，他決定找個老伴，期間報名不少婚友中心沒成功，經另一位現任教授友人介紹才找到該中心試試。

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退休教授進一步談到，他天天早起運動，身體好得很，體力很棒，再婚沒問題。該中心徐姓資深社工問他想找怎麼樣的對象？退休教授回說，女方要大學以上學歷，如果有留學經驗更好，重要的是不能超過35歲，因為35歲女生進入中年，體力、外在會變化，甚至不容易生孩子。

聽到84歲男人要「爺孫戀」還要「生孩子」，曾經擔任桃園家扶中心主任的徐姓社工也告訴對方，曾在家扶中心看到不少單親小孩過著辛苦日子，更何況孩子一出世，父親已經七老八老，對孩子也不公平，建議退休教授晚年想找個伴，可以鼓勵，但如果要再生孩子，「對不起，拒絕報名」。

徐姓社工強調，婚姻是一種人際間取得親屬關係的社會結合或法律約束，結婚的具體原因很多，包括法律、社會、情感、經濟、精神和信仰的需要，現代年輕男女會將外表、價值觀、甚至金錢也列入婚姻重要因素，這是無可厚非的做法，但如果將婚姻執著在年紀大小，大可不必，甚至衍生代溝問題，另建議退合教授找對象應該秉持客觀、超然，如果只堅持某些細節，有時反而會「失之東隅，收之桑榆」。

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