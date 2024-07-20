疫情後首場奧運！巴黎奧運贊助商很熱情 但觀眾很冷漠

數據顯示，首場疫後奧運會巴黎奧運雖開放觀眾入場觀賽，但嚇退單純想一遊花都的觀光客。圖為遊客在巴黎奧運開幕前的7月16日於地標巴黎鐵塔前駐足拍照。（法新社）

2024/07/20 23:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕肆虐全球的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行過後的首場夏季奧運會──2024年巴黎奧運開幕在即，但卻呈現一股出冷熱交織的奇特現象：廠商積極熱情砸錢贊助不手軟，不想湊奧運熱鬧的純觀光客則避訪花都，巴黎奧運期間的海外遊客少得可憐，航班增幅有限。

2021年舉行的2020年東京夏季奧運與2022年北京冬季奧運皆因疫情而對觀賽觀眾或遊客設限，意味26日開幕的2024年巴黎夏季奧運，是6年來首場開放觀眾入場的奧運會。

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巴黎奧運組委會估計，從法國本土集團Accor與LVMH，到國際品牌可口可樂與歐米茄，60家廠商的贊助費可望達13億美元（約台幣426.35億元）；比利時啤酒集團Anheuser-Bush InBev首度躋身奧運贊助商行列，發卡集團Visa則在塞納河上為頂級卡友打造專屬的漂浮貴賓室。

相較於摩拳擦掌搶曝光的贊助商，遊客反應顯得冷淡平靜。儘管巴黎觀光局估計奧運將吸引1130萬名遊客大駕光臨，但預料其中僅10%來自海外。飯店業與航空公司也不看好能靠巴黎奧運大撈一票，擔心爆量人潮、政治動盪與高物價反令遊客對巴黎卻步。

根據提供奢華旅遊的Black Tomato，今夏造訪巴黎的訂單不增反減，比2023年少15%，意味雖有許多人為了看奧運親赴巴黎，但有更多不看奧運的純遊客會在奧運期間避訪巴黎，改去較便宜的普羅旺斯或尼斯等其他法國城市。

全球旅遊數據供應商CoStar則說，巴黎飯店的入住率約八成，遠低於2012年倫敦奧運時的近九成，以及2016年里約奧運時的九成四。法國飯店集團Accor在巴黎市的200家從高檔到平價的飯店仍有空房，目前奧運期間入住率約75%，估計開幕後可升至80%到85%。

機票訂位也反映出觀光客避免在奧運時前往巴黎。根據旅遊公司ForwardKeys，預計7月26日到8月11日巴黎奧運期間的訂票僅增長10%，遠低於里約奧運時的大增115%，甚至不及不開放觀賽的東京奧運時的增加20%。

2024年巴黎奧運期間的航班訂位並未大幅增長。圖為今年4月23日拍攝、懸掛有巴黎奧運標誌的巴黎戴高樂機場第一航站。（法新社）

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