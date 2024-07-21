「凱米」恐成強颱！ 專家曝最靠近台灣、風雨最強時間點

今年第3號颱風「凱米」（Gaemi）強度逐漸增強，並持續朝台灣方向行進。（圖取自中央氣象署）

2024/07/21 18:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號颱風「凱米」生成，強度逐漸增強，並持續朝台灣方向行進。有氣象專家表示，按照目前的數據，預估暴風圈會在週三（24日）中午觸碰北部、南投及東部陸地，週四、週五（25、26日）是颱風最靠近台灣、風雨感受最明顯的時刻。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午5點發布凱米最新動態，「經過一天的整合，凱米颱風已經逐漸穿上衣服，也因為這個調整，導致過去半天中心定位往西調整不少，使得後續路徑均往西修正、更靠近台灣一些，未來48小時一舉一動都是關鍵。」

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粉專指出，「路徑方面，凱米將沿著太平洋高壓邊緣偏北進行，24日碰到高氣壓邊緣之後轉向西北，25日通過北部近海。太平洋高氣壓勢力強弱很關鍵，高壓越強往西折的幅度越明顯、越靠近台灣陸地。強度方面，現時海溫高、海水熱焓量充足，凱米強度至少可達中度颱風上限，甚至挑戰強烈颱風。」

粉專評估，「暴風圈將於24日中午觸碰北部、南投及東部陸地，24日夜晚至25白天籠罩，最快深夜脫離。如果颱風路徑更偏西、更靠近台灣，暴風圈將提早抵達、籠罩範圍將擴大至中部。屆時台北到苗栗、宜蘭、北花蓮、中彰海線、南投山區、蘭嶼、綠島、馬祖為高度風險，將有強風大雨；台北到北台南、南花蓮、北台東位處暴風圈邊緣，為中度風險；南台南、高屏、南台東為低風險，但還是有陣風、陣雨發生。」

至於凱米會不會登陸，粉專認為近海通過的機率為「中高」，沿海擦肩而過的機率為「中」，登陸北部的機率則為「中低」。粉專預測，24日至26日凌晨受颱風環流影響，全台灣容易下雨，尤其週三（24）夜晚至週四（25）白天是風雨最明顯時刻；26日、27日颱風北上後會短暫帶動西南風增強（還不到西南氣流程度），中、南部仍會持續下雨，天氣相當不穩定，其他地區則以午後雷陣雨為主。

粉專最後表示，24日、25日是颱風最靠近、風雨感受最明顯時刻，提醒民眾若有室外活動，務必多加注意安全，尤其山、海邊活動更要提高警覺，做好風險評估。

另外，原位於南海的熱帶性低氣壓，今天下午也發展為輕颱、今年第4號颱風「巴比侖」（Prapiroon），預估今深夜將登陸海南島，對台灣沒有直接影響。

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