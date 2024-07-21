凱米估以中颱強度接近 氣象署：部分模式不排除有登陸可能

根據中央氣象署區域模式模擬，不排除凱米中心有直接登陸可能。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/21 15:09

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」颱風強度持續發展，預計此颱風未來有增強且暴風圈有擴大趨勢，氣象署預估今明（21-22日）兩天緩慢轉北，週二、三（23-24日）通過東部海面，週四（25日）偏西通過台灣海面，甚至不排除登陸。

中央氣象署今（21日）下午2點發布凱米颱風動態分析，根據最新預測路徑趨勢顯示，凱米颱風今明兩天先以較緩慢的移速（時速6至8公里）向西北轉北前進，週二、三受到太平洋高壓邊緣氣流導引，向北略偏北北西移動通過台灣東方海面進入台灣北部海面，週四偏西通過北部海面進入中國。

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氣象署指出，由於海洋及大氣環境有利其發展，颱風北上時將逐漸增強，以中度颱風強度接近台灣機率較高，因太平洋高壓的強度及颱風本身結構發展變化，與颱風未來北轉與向西偏折路徑有密切關聯，部分模式顯示較為接近台灣，亦不排除有登陸之可能。

週三晚間至週四凱米最為接近，亦是颱風暴風較有可能影響台灣的時間，氣象署不排除於週二凌晨至上午發布海上颱風警報。

另外南海熱帶低壓也於今（21日）下午增強為今年第4號颱風「巴比侖」，預估今深夜將登陸海南島，對台灣沒有直接影響。

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