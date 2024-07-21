為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米估以中颱強度接近 氣象署：部分模式不排除有登陸可能

根據中央氣象署區域模式模擬，不排除凱米中心有直接登陸可能。（圖擷自中央氣象署）

根據中央氣象署區域模式模擬，不排除凱米中心有直接登陸可能。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/21 15:09

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」颱風強度持續發展，預計此颱風未來有增強且暴風圈有擴大趨勢，氣象署預估今明（21-22日）兩天緩慢轉北，週二、三（23-24日）通過東部海面，週四（25日）偏西通過台灣海面，甚至不排除登陸。

中央氣象署今（21日）下午2點發布凱米颱風動態分析，根據最新預測路徑趨勢顯示，凱米颱風今明兩天先以較緩慢的移速（時速6至8公里）向西北轉北前進，週二、三受到太平洋高壓邊緣氣流導引，向北略偏北北西移動通過台灣東方海面進入台灣北部海面，週四偏西通過北部海面進入中國。

氣象署指出，由於海洋及大氣環境有利其發展，颱風北上時將逐漸增強，以中度颱風強度接近台灣機率較高，因太平洋高壓的強度及颱風本身結構發展變化，與颱風未來北轉與向西偏折路徑有密切關聯，部分模式顯示較為接近台灣，亦不排除有登陸之可能。

週三晚間至週四凱米最為接近，亦是颱風暴風較有可能影響台灣的時間，氣象署不排除於週二凌晨至上午發布海上颱風警報。

另外南海熱帶低壓也於今（21日）下午增強為今年第4號颱風「巴比侖」，預估今深夜將登陸海南島，對台灣沒有直接影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
輕颱「凱米」持續接近台灣 各國預測路徑曝光
2024/07/21 08:28

輕颱「凱米」持續接近台灣 各國預測路徑曝光
輕颱「凱米」持續接近台灣 週三、週四雨勢最大
2024/07/21 06:52

輕颱「凱米」持續接近台灣 週三、週四雨勢最大

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
凱米恐轉中颱！吳德榮：持續增強擴大 風雨不容小覷
2024/07/21 08:53

凱米恐轉中颱！吳德榮：持續增強擴大 風雨不容小覷
不只暴風圈本體影響 鄭明典提醒：要關心凱米「颱風尾」
2024/07/21 13:17

不只暴風圈本體影響 鄭明典提醒：要關心凱米「颱風尾」

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播