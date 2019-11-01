延燒11小時 世界遺產沖繩首里城全毀

首里城大火燒毀正殿、北殿和南殿等七棟均以木材打造的建築物，火勢延燒十一個小時才撲滅。（美聯社）

2019-11-01 05:30:00

正值首里城祭典 七棟建物全毀

〔駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市的首里城在當地時間十月卅一日凌晨兩點四十分左右發生大火，包括正殿、北殿和南殿等七棟建築物全部燒毀，面積達四八○○平方公尺，那霸消防局出動卅多部消防車、上百名人員，經過十一小時灌救，於下午一點多撲滅火勢，起火點疑在正殿內側，火災原因仍待調查。

趕工到凌晨 濃煙從正殿冒出

日本放送協會（NHK）報導，首里城公園從十月二十七日起到十一月三日舉辦「首里城祭」，本週末正逢日本三連休，主辦單位將重現古代琉球王為祈求國泰民安和五穀豐收的古禮活動。工作人員凌晨一點多還在正殿前的「御庭」架設燈光照明設備，凌晨一點半收工，大約一小時後，正殿內設置的火災警報器響起，警衛發現正殿冒出濃煙。

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琉球王國時代收藏文物全毀

由於首里城的主要宮殿均以木材打造，再加上位處高處風勢較大，助長火勢一發不可收拾，那霸消防隊出動卅多部消防車、上百名人員灌救，但難以控制火勢，結果包括正殿、北殿、南殿．番所、奉神門、書院．鎖之間、黃金御殿、二階御殿全部燒毀，正殿內保存的琉球王國時代流傳的繪畫、漆器和染織物等貴重的收藏品也付之一炬。

日規劃重建 東奧路線不變

由於首里城位於高台，消防單位擔心星火波及附近住家，凌晨四點緊急疏散附近居民，很多人在睡夢中驚醒，目睹三層木造的正殿在大火中被燒到剩下骨架、最後崩倒的一刻。那霸市一早就有報紙發行號外，很多民眾得知首里城大火感到震驚與悲傷。那霸市長城間幹子召開記者會表示，首里城是琉球的歷史財產也是縣民的精神象徵，她感到非常遺憾與失落，也擔心對觀光造成衝擊，希望能盡快重建。

日本政府發言人、官房長官菅義偉在十月卅一日的記者會中表明，首里城是國營公園，政府將全力朝著重建的方向努力。首里城曾是二○○○年日本舉辦八國集團（G8）沖繩峰會的舞台，當年日本還為紀念這場盛會，發行以首里城外牌坊「守禮門」為圖案的二千元紙鈔。明年東京奧運聖火傳遞路線也將首里城公園列為傳遞地點，日本東奧組委會會長森喜朗馬上表明路線不變，表達對沖繩的支持。

台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝昨表示，我方對此不幸事件表達不捨、惋惜與慰問，衷心期盼修復與重建工程順利進行，讓首里城浴火重生，再現昔日輝煌。

那霸消防局出動三十多部消防車、上百名人員灌救。（歐新社）

消防員在北殿前搶救。（美聯社）

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