首里城大火延燒11小時 日本專家點出「2大主因」

專家說，木造結構上紅色油漆使用沖繩特有的「桐油」工法，加快燃燒的速度。另外，首里城正殿沒有灑水設備，也可能是首里城迅速延燒的主因。（法新社）

2019-11-01 14:29:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市的首里城在當地時間10月31日凌晨2點40分左右發生大火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，經過11小時灌救，於當天下午1點多撲滅火勢。專家表示，木造結構上紅色油漆使用沖繩特有的「桐油」工法，加快燃燒的速度。另外，首里城正殿沒有灑水設備，也可能是首里城迅速延燒的主因。

使用沖繩特有的「桐油」工法

《沖繩時報》報導，深紅色外觀是首里城正殿的特色，木造結構上的紅漆以顏料和「桐油」混合而成。負責文化財產的保護和修復的「文化財產保護技術協會」前九州事務所長屋部憲右說，日本本土的古建築也會上漆，但使用「桐油」是沖繩特有的，這種油可能是大火迅速燃燒的主因。

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那霸市消防局長島袋弘樹表示，一旦上漆的建築物燒毀，就不太容易熄滅，而且火場的輻射熱太強，就連在前排灑水的消防人員都要向後退，避免二次的傷害。

消防設備不足

報導提到，另一方面，正殿內沒有灑水裝置，雖然沒有規定必須安裝，但屋部憲右說，由於是沖繩的代表性建築物，應該要有完好的消防設備。專門研究建築防火工程的東京理科大學教授大宮喜文表示，木造建築且沒有用牆壁隔間的大型空間，導致火勢迅速蔓延，但如果有灑水裝置，建築物不至於全部被燒毀。

根據過去負責修復工程的國營沖繩紀念公園辦公室留存紀錄顯示，正殿內有一個「室內消防栓」，可以拉出消防水帶來滅火，但大宮喜文說，如果內部有大火，人們根本無法進入使用消防栓。

此外，正殿的火災警報器採用感應空氣熱膨脹的「空氣管」系統，雖然可以不破壞古蹟外觀，但是反應較慢，大宮喜文認為，也許是考量到外觀而使用這種防火系統。建築物外面設有一個「防火水簾」，防止火勢蔓延到其他建築物，結果還是延燒到南殿和北殿。

首里城依法免裝自動灑水系統

日本消防法規定，電影院、百貨公司等人員聚集的場所、醫院、福祉設施等人員疏散較為耗時的地點，必須根據建築物面積安裝自動灑水系統。類似首里城正殿這樣的建築物，如果是11層樓以上的建築，必須安裝自動灑水系統，但首里城正殿是3層樓建築，所以沒有安裝自動灑水系統。

深紅色外觀是首里城正殿的特色。（法新社資料照）

日本沖繩縣那霸市的首里城在當地時間10月31日凌晨2點40分左右發生大火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀。（美聯社資料照）

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