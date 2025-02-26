翁曉玲控未捐清大1500萬 曹興誠：蒐證完畢一狀告上法院

曹興誠指出，翁曉玲要出乖露醜，就由她自己去表演，等蒐證完畢，「一狀告上法院即可」。（資料照）

2025/02/26 13:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人，近期遭爆料有中國小三，曝光疑似合成私密照，更被國民黨立委翁曉玲指控，未捐給清華大學1500萬。曹興誠今日發文指出，「中共地下黨員在移轉焦點，大家不要中計」。翁曉玲要出乖露醜，就由她自己去表演，等蒐證完畢，「一狀告上法院即可」。

曹興誠表示，自從他出面擔任領銜人，在北市第7選區發動罷免徐巧芯以來，一些本身充滿爭議的人，包括「蔡歪元」，徐巧芯、謝寒冰、翁曉玲等等，群起對他謾罵、造謠、抹黃，甚至近30年前的往事，都可以挖岀來竄改歷史。這跟變造相片，手法一致，目的就在誹謗。

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曹興誠強調，他們玩這些低級違法的把戲是想轉移焦點，分散大家的注意，希望大家無視藍白立委通敵叛國的罪行。「我對這些誹謗汙衊，將默默蒐證，而不公開做任何回應。例如翁曉玲要出乖露醜，就由她自己去表演，我不會陪她作秀。等蒐證完畢，一狀告上法院即可」。

曹也建議其他罷團領銜人，不要理會藍白的各種奧步。那些誹謗中傷的花樣，只要見怪不怪，其怪自敗。

曹興誠直指，這次大罷免主要目標是傅崐萁。傅在廣州暨南大學受訓拿到博士學位，而暨南大學為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校，換句話說，傅是經過中共統戰部培訓的地下黨員。

曹興誠批評，所謂中共地下黨員，就是聽命於中共，而隱匿其黨員身分者，傅崐萁即屬此類。他也質疑，傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇等17名藍白立委，去年4月跑去北京朝拜時，接受了王滬寧和宋濤的什麼指示？最近傅崐萁去香港，有無密會中共國安部官員？有無再接受指示，進一步顛覆台灣？

他強調，這次的大罷免，就是要斬斷這些中共地下黨員在國會的間諜行動。要以防疫的精神全面動員，務必將這些病毒消除殆盡、全部罷免，才能維護台灣的民主自由和安全。

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