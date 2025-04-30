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    明降雨機率提高！午後山區有雨 週日後2波鋒面接力襲台

    明日有鋒面快速通過台灣北方海面，各地降雨機率提高。（資料照）

    明日有鋒面快速通過台灣北方海面，各地降雨機率提高。（資料照）

    2025/04/30 18:10

    〔記者林志怡／台北報導〕短暫2天好天氣後，明天北台灣又要轉雨。中央氣象署指出，未來一週各地白天氣溫仍維持在30度左右，但明日有鋒面快速通過台灣北方海面，北部地區及各地山區有星短暫陣雨，週五、週六各地迅速恢復多雲到晴的天氣，僅東半部有雨，緊接著週日、下週二再有鋒面通過，各地轉為多雲或有雨的天氣。

    中央氣象署預報員李名翔指出，明日將有一波鋒面通過台灣北方海面，各地降雨機率提高，中午過後各地山區有零星短暫陣雨，且下午起東部、東南部地區從多雲轉為有局部短暫陣雨的天氣。

    李名翔說，週五、週六東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，且中午過後中南部地區有短暫雷陣雨，另週六北部地區也有午後雷陣雨。

    週日將有另一波鋒面迅速通過台灣，各地轉為多雲且午後有短暫雷陣雨的天氣，且中部以北、東半部地區有陣雨或雷雨，下週一接著有另一波鋒面接近，預計週二、週三影響台灣，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區有短暫陣雨，南部地區多雲。

    氣溫方面，李名翔說，各地白天氣溫接下來一週可維持在30度左右，但降雨期間會略有下降，明日北部地區白天氣溫約22至30度、中南部地區30至33度、東半部28至29度；週五、週六也維持偏溫暖的天氣，西半部地區30至33度，東半部地區28至29度；週日後北台灣再度有雨，氣溫略降至26至27度，其他地區仍維持在近30度左右。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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