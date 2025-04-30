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    競選開跑就遇害！墨西哥市長候選人 遭逾20名槍手掃射身亡

    墨西哥維拉克斯州科克斯奎伊（Coxquihui）市長候選人瓦倫西亞。（擷取自Anuar Valencia） （@ArturoVillegasQ/X）

    墨西哥維拉克斯州科克斯奎伊（Coxquihui）市長候選人瓦倫西亞。（擷取自Anuar Valencia） （@ArturoVillegasQ/X）

    2025/04/30 18:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥維拉克斯州（Veracruz）將於6月1日舉行市長選舉，卻在競選活動首日傳出駭人槍擊案。執政黨「國家復興運動黨」（MORENA）提名的市長候選人瓦倫西亞（Anuar Valencia）在競選總部，遭20多名槍手開火身亡，另有5人受傷。

    據《美聯社》報導，當地時間29日，科克斯奎伊（Coxquihui）市長候選人瓦倫西亞準備參加街頭遊行造勢，20多名持槍人士突然闖入其競選總部掃射。當地檢察機關證實，瓦倫西亞當場身亡。

    當地檢察官辦公室證實此事，表示另有5人受傷，其中包括2名未成年人，案件仍在調查中。

    維拉克斯州位於墨西哥灣沿岸，長年飽受毒品走私與幫派暴力影響，政治人物成為攻擊目標並非首見。

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