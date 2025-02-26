罷免陳冠廷再爆冒名連署 當事人回函「又沒做錯事，幹嘛要罷免」

律師陳澤嘉接受曾姓民眾委任到嘉義地檢署告發遭冒名連署罷免陳冠廷，曾在查詢函上寫下「又沒做錯事，幹嗎（嘛）要罷免」。（記者丁偉杰攝）

2025/02/26 13:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕罷免民進黨嘉義縣山區立委陳冠廷的一階提議書再傳冒名連署！嘉義縣梅山鄉一位曾姓民眾，今天上午委任律師陳澤嘉到嘉義地檢署告發遭冒名連署。陳澤嘉表示，這是繼昨天後第二天有民眾公開提告被冒名連署，質疑此案牽涉系統性蒐集個資，並大規模偽造文書，恐對台灣民主機制造成嚴重傷害，呼籲民眾勇於檢舉以遏不法。

陳澤嘉指出，當事人曾先生於兩週前收到嘉縣選委會查詢函，才驚覺他未參與連署，怎會有連署書。曾先生在查詢函上寫下「又沒做錯事，幹嗎（嘛）要罷免」，曾因本身從事觀光旅遊業，不便露面，因此委任他提告連署案領銜人及備補領銜人涉嫌偽造文書、違反個資法等罪嫌。

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陳澤嘉說，曾先生回想2000年總統大選時，某黨邀請他加入擔任人員黨員，繳交500元換30萬元保險，當時曾有提供個資，也有領到黨證，但後來都未參與任何黨務或活動，懷疑此次被冒名連署及簽名，疑為個資被洩漏，要求檢方查明。

陳澤嘉昨天也接受一位新港鄉40多歲鄭姓男子委任提告遭罷免陳冠廷案冒名連署。陳澤嘉說，目前嘉縣接獲數件遭冒名提議罷免委託案，民眾共同點均加入某黨，擔任人頭黨員，未繳黨費，不一定有黨證，懷疑資料因此洩漏，也擔心個資外洩給詐騙集團，相關罷免案可能存在計畫性、規模性及組織性的大量偽造行為。

陳澤嘉呼籲其他可能遭遇類似情況的民眾挺身而出，勇於檢舉，共同維護選舉罷免制度的公正性。

律師陳澤嘉（左）今天上午接受曾姓民眾委任到嘉檢告發遭冒名連署罷免陳冠廷。（記者丁偉杰攝）

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