美防長洩密連環爆！被揭妻2度參與敏感國防會議

美國國防部長赫格塞斯與妻子珍妮佛3月4日抵達國會山莊，準備參加總統川普向國會聯席會議發表的演說。（法新社）

2025/03/30 17:10

［編譯陳成良／綜合報導］《華爾街日報》28日踢爆，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）之妻珍妮佛（Jennifer Hegseth），曾出席兩場討論敏感國防資訊的涉外高層會議。此消息使正因加密聊天軟體「Signal」群組洩密案面臨辭職壓力與調查要求的赫格塞斯，再陷風波。

報導引述知情人士說法，指會議一是3月初於五角大廈與英國防大臣希利（John Healey）等高官的會談，時值美剛宣布停止對烏情報分享；二是2月中於北約（NATO）總部舉行的「烏克蘭防務聯繫小組」會議，該論壇旨在協調對烏軍援。

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官員向《華爾街日報》表示，此類會議與會者通常需高層級安全許可。珍妮佛（前福斯新聞節目製作人）是否有此許可不明，引發對機密資訊處理的疑慮。赫格塞斯亦也帶其兄弟菲利普（Philip Hegseth）參與官方訪問，如前往關達那摩灣。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）批報導充滿不實且不具善意。前國防部長哈格爾（Chuck Hagel）則強調，討論國安機密須極慎選與會者，「他們有何相關性？」

Signal洩密案已促使跨黨派參議員要求調查，聯邦法官亦下令保存群組訊息。多位民主黨人要求赫格塞斯下台。儘管共和黨公開為其辯護，但政治新聞網站《Politico》引述匿名官員稱，黨內私下對其判斷力多有擔憂。

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